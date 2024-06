Bản tin tối 12-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Doanh thu Lễ hội Sông nước TPHCM đạt 4.250 tỷ đồng; Công an TP Hà Nội thông tin chính thức vụ khởi tố Tổng Giám đốc VEAM; Vụ việc gia đình ở Bắc Kạn có 2 người tử vong bất thường: Nguy cơ cao do nhiễm não mô cầu; Vụ cháy Vườn Quốc gia Tràm Chim: Yêu cầu công an điều tra, xử lý đối tượng gây cháy; Một phòng khám đa khoa từng bị xử phạt 7 lần vẫn tái vi phạm...