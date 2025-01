Bản tin trưa 10-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Điện Kremlin lên tiếng về khả năng đối thoại với Mỹ liên quan xung đột Ukraine; TPHCM còn 6 dự án nhà ở xã hội chờ chấp thuận chủ trương đầu tư; Từ đêm 10 đến 12-1, miền Bắc xác suất cao có băng giá; Bắc và Bắc Trung bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; Bộ GD-ĐT: Vẫn được kiểm tra, đánh giá năng lực vào lớp 6; Cố vấn An ninh quốc gia của ông Trump giải thích lý do Tổng thống đắc cử Mỹ muốn mua Greenland.