Bản tin trưa 11-8: Tạm giữ hình sự gã đàn ông tác động phụ nữ; Lửa thiêu rụi nhiều nhà gỗ

Bản tin trưa 11-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tác động của lộ trình giảm, tiến tới cấm xe máy xăng: Cần phản ánh kỹ và sâu; TPHCM mưa dông về chiều, có khả năng xảy ra lốc, sét; Dựng 30 nhà bạt tạm cho vùng lũ xã biên giới Nhôn Mai; Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều nhà gỗ của người dân, thiệt hại hàng tỷ đồng; Gã đàn ông tác động vật lý phụ nữ ở sảnh chung cư tại Hà Nội khai gì?; Hẹn nhưng bạn nhậu không đến, nam thanh niên đập phá 10 xe ô tô...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

