TPHCM: Gần 1 triệu học sinh đồng diễn Vovinam hướng đến xác lập kỷ lục thế giới

Sáng 1-12, đồng loạt tại 1.500 trường học trên địa bàn TPHCM với gần 1 triệu học sinh đã tham gia đồng diễn võ nhạc Vovinam, xác lập kỷ lục thế giới về màn đồng diễn có số lượng đông nhất.