Bản tin trưa 18-4: Nhiều nơi tiếp tục có mưa dông, giải nhiệt

Bản tin trưa 18-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hôm nay 18-4, nhiều nơi tiếp tục có mưa dông, giải nhiệt; HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư Trung tâm Hành chính TPHCM; Đề xuất điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc; Giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng trong ngày cuối tuần; Gần 30.000 người dân được khám sức khỏe trong một ngày, nhiều trường hợp lần đầu phát hiện bệnh; Cứu sống ngư dân đột quỵ trên vùng biển Hoàng Sa.