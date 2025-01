Bản tin trưa 5-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bộ trưởng Bộ Công an dự hội nghị triển khai công tác năm 2025 của Công an TPHCM; Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan; HLV Kim Sang-sik: “Chúng tôi sẽ đăng quang ngay tại Thái Lan”; Lĩnh án nặng vì nhận hối lộ, 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm xin giảm án; Đồng Nai: Ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do mắc bệnh ho gà; Ô tô bốc cháy dữ dội trên đường phố.