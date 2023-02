Bảng vàng Quỹ xã hội -Từ thiện Báo SGGP

Giúp gia đình anh A Thoan HCCG 23-04 (07-02): Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 10.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tieu Tuan Manh (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 19831 (CK): 200.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, bạn đọc TK số… 15022 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 56150 (CK): 300.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 85004 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ.

Giúp gia đình chị Hồ Thị Khế HCCG 23-03 (4-02): Bạn đọc (CK): 100.000đ, Hoang Thanh Hang (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 24012 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 87973 (CK): 90.000đ, Bạn đọc TK số… 38438 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 16008 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 96979 (CK): 2.000.000đ, Ong Tu Van (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số… 38033 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 200.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 500.000đ.

Giúp em Lý Trung Quang HCCG 23-02 (31-01): Chú Thọ (Quận 3): 500.000đ, Hoàng + Thảo (Quận 1): 200.000đ, Hạ Thị Thúy Lam (Q.Bình Thạnh): 5.000.000đ, Bà Cao Thị Hảo (Quận 3): 500.000đ, Lê Nhơn (Quận 8): 200.000đ, Nguyen Dinh Chinh (CK): 300.000đ, Hoang Thanh Hang (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 25975 (CK): 60.000đ, Mr. Duong Van Hung (CK): 200.000đ, Nhóm Viên gạch Nhỏ (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 81007 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 36934 (CK): 333.333đ, Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ, Ho Van Xuong (CK): 1.500.000đ, Le Thi Thanh Tung (CK): 200.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 31483 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 200.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ.

Giúp cháu Thái Doãn Bính HCCG 22-81 (11-01-2023): Bảo Minh + Bảo Tiên (Q.Bình Thạnh): 500.000đ, Hoàng + Thảo (Quận 1): 200.000đ, Nhóm Viên gạch Nhỏ (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 36934 (CK): 333.333đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Mót HCCG 22-80 (23-12): Hoàng + Thảo (Quận 1): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 36934 (CK): 333.333đ.

Giúp bé Lê Thị Thùy Trang HCCG 22-79 (20-12): Hoàng + Thảo (Quận 1): 200.000đ, Le Thi Thanh Tung (CK): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Đức Hưng HCCG 22-78 (17-12): Hoàng + Thảo (Quận 1): 200.000đ.

Giúp chị Trần Thị Căn HCCG 22-74 (29-11): Bạn đọc TK số… 36934 (CK): 333.333đ.

Giúp chị Võ Thị Duyên HCCG 22-73 (25-11): Bạn đọc TK số… 36934 (CK): 333.333đ.

Giúp chị Đỗ Thị Vui HCCG 22-72 (18-11): Bạn đọc TK số… 36934 (CK): 333.333đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Phung Xuan Truong (CK): 10.000đ, Huynh Thi Hong Ngu (CK): 100.000đ, Tran Ngoc Tuyet (CK): 500.000đ, Tran Thi Thi (CK): 500.000đ, Kim Ngoc Thong (CK): 200.000đ, Lai Quang Minh (CK): 10.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 100.000đ, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh (CK): 46.000.000đ.

Giúp bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: My Hieu (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.