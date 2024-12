Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 18 đến ngày 24-12-2024)

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Vi HCCG 24-82 (23-12-2024): Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, CSPM+CSTV (CK): 10.000.000đ, Dieu Nga (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Le Thi Kim Oanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …99879 (CK): 20.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Ngo Thi Nhu (CK): 1.000.000đ, Luong Phu Le (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số …60006 (CK): 300.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …43023 (CK): 50.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …51015 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số …65059 (CK): 200.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Co Thu Q.11 (CK): 300.000đ.

Giúp bé Lê Hồng Tiên HCCG 24-81 (20-12-2024): Cô Thu Hà (P.3, Q.3): 500.000đ, Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.1,Q.Bình Thạnh): 300.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ, Nguyen Thi Nghia (CK): 2.000.000đ, Hua Huu Thong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …94386 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ, Mai Loan (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …32336 (CK): 300.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …26011 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …99879 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số …64001 (CK): 100.000đ, Ngo Thi Nhu (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …84429 (CK): 100.000đ, Vo Thi Phuong (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Tran Thi Bich Dung (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …76868 (CK): 5.000.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Thu Huyen (CK): 300.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …97276 (CK): 70.000đ, Bạn đọc TK số … 86971 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Ho Ngoc Ha-P.10, Q.Go Vap,TP.HCM (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …35300 (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số …51015 (CK): 20.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ.

Giúp gia đình chị Đặng Thị Thu HCCG 24-80 (16-12-2024): Tăng Thị Xuân Kim (Q.4): 500.000đ, Bảo Minh + Bảo Tiên (Q.Bình Thạnh): 500.000đ, Bạn đọc TK số …40027 (CK): 2.000.000đ, Dang Nguyen Quynh Nhi (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …43023 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …51015 (CK): 20.000đ, Co Chi P.13-Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …65059 (CK): 200.000đ, Do Thanh My (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …61539 (CK): 500.000đ, Ngo Thi Nhu (CK): 500.000đ, Ho Ngoc Ha-P.10, Q.Go Vap,TP.HCM (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ.

Giúp bà Kưk HCCG 24-79 (02-12-2024): Ho Ngoc Ha-P.10, Q.Go Vap,TP.HCM (CK): 500.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ.

Giúp bé Trần Gia Bảo HCCG 24-78B (29-11-2024): Ho Ngoc Ha-P.10, Q.Go Vap,TP.HCM (CK): 500.000đ

Giúp gia đình em Hoàng Thị Như HCCG 24-73 (8-11-2024): Nguyen The Quang Vinh (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.1,Q.Bình Thạnh): 300.000đ, Pham Duy Hoai (CK): 83.000đ, Tran Thi Bach Loan (CK): 50.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Cô Thu Hà (P.3, Q.3): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.