Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 26-2 đến ngày 4-3-2025)

Giúp em Lê Thị Diệu Huyền HCCG 25-14 (3-3-02-2025): Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Dung Nhi osk (CK): 100.000đ, CSPM + CSTV (CK): 5.000.000đ, Nguyen Van Huy Quang (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …84429 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …21983 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số …14249 (CK): 200.000đ, Ha Tien Dang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …71631(CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số …20063 (CK): 150.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Lien (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …00007 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …64001 (CK): 100.000đ, Tran Thi Huynh Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …86556 (CK): 200.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …627015 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …65059 (CK): 200.000đ, Cao Van Tuan (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Lê Ngọc Bảo An HCCG 25-13 (28-02-2025): Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh): 300.000đ, Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, Công ty TNHH SX-TM-Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Vay Quoc Truong (CK): 100.000đ, Tong Thi Van Anh (CK): 300.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số …21983 (CK): 20.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …01996 (CK): 100.000đ, Vu Thi Nhu Hoa (CK): 2.000.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Nguyen Dong Hoa (CK): 200.000đ, Ngo Thi Nhu (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …29014 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …65059 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …14249 (CK): 200.000đ, Phung Van Hung Quang (CK): 5.000.000đ, Luong Phu Le (CK): 50.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Le Thi Hoa (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …85827 (CK): 350.000đ, Bạn đọc TK số …19791 (CK): 300.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số …27001 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ, Nhu Manh Cuong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …97276 (CK): 70.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Nguyen Vinh Thai (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …48001 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …59569 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …96884 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, OB Thi-Ngoc KDC Trung Son (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số …20063 (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số …78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …00007 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …64001 (CK): 100.000đ, Tran Thi Huynh Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Hong Phan va Dang Thi Huong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …25975 (CK): 50.000đ, Nguyen The Quan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …35236 (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Hữu Vinh HCCG 25-12 (24-02-2025): Công ty TNHH SX-TM-Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …21983 (CK): 20.000đ, Co Chi P. Xom Cui Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …51015 (CK): 10.000đ, Nguyen Dong Hoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …27001 (CK): 200.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …20063 (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số …78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …00007 (CK): 300.000đ, Tran Thi Huynh Mai (CK): 100.000đ.

Giúp gia anh Nguyễn Văn Duẩn HCCG 25-11 (21-02-2025): Công ty TNHH SX-TM-Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 100.000đ, Co Chi P. Xom Cui Q.8 (CK): 100.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số … 56020 (CK): 60.000đ, Bạn đọc TK số …51015 (CK): 10.000đ, Nguyen Dong Hoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …27001 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …20063 (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số …00007 (CK): 300.000đ, Tran Thi Huynh Mai (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình chị Hồ Thị Thương HCCG 25-09B (17-02-2025): Công ty TNHH SX-TM-Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 300.000đ, Nguyen Dong Hoa (CK): 200.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …20063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …00007 (CK): 300.000đ, Tran Thi Huynh Mai (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình cô giáo Đinh Thị Chắc HCCG 25-09 (14-02-2025): Tăng Văn Xuân (Q.4): 500.000đ, Công ty TNHH SX-TM-Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Nguyen Dong Hoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …20063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …00007 (CK): 300.000đ, Tran Thi Huynh Mai (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình em Ksor Hiếu HCCG 25-08 (10-02-2025): Công ty TNHH SX-TM-Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Nguyen Dong Hoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …31929 (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số …20063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …00007 (CK): 300.000đ, Tran Thi Huynh Mai (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình Nguyễn Trọng Thao HCCG 25-07 (7-02-2025): Công ty TNHH SX-TM-Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …64155 (CK): 1.000.000, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Nguyen Dong Hoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …20063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …00007 (CK): 300.000đ, Tran Thi Huynh Mai (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh A Tuất HCCG 25-06 (20-01-2025): Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …00007 (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình bà Văn Thị Như Bích HCCG 25-05 (17-01-2025): Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …00007 (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình cô giáo H Ly Nga Kbuôr HCCG 25-04 (13-01-2025): Bạn đọc TK số …00007 (CK): 300.000đ.

Giúp ông Đậu Xuân Quang HCCG 25-03 (10-01-2025): Bạn đọc TK số …00007 (CK): 300.000đ.

Giúp em Nguyễn Văn Tú HCCG 25-01B (6-01-2025): Bạn đọc TK số …00007 (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình ông Ksor Soai HCCG 25-01 (3-01-2025): Bạn đọc TK số …00007 (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình chị Đặng Thị Thu HCCG 24-80 (16-12-2024): Do Thanh Vietasc(38) Viet Phuc (CK): 150.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Gia đình cụ Phạm Thị Thuận (126E-L Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Q.1): 31.800.000đ +200USD, Luong Phu Le (CK): 100.000đ, Tran Dinh Long (CK): 10.012đ, Tran Ngoc Tuyet (CK): 300.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Công ty Cổ phần Y khoa Ngọc Minh (CK): 84.000.000đ.

Ủng hộ bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX-TM-Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX-TM-Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ.