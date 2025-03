Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 19 đến ngày 25-3-2025)

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt HCCG 25-20 (24-3-2025): Bạn đọc (CK): 200.000đ, Pham Quoc Thu (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thuy Hang (CK): 200.000đ, Hoang Thi Thu Huong (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Nguyen Phuong Anh (CK): 300.000đ, Nguyen Son Tung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …84429 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …46004 (CK): 50.000đ, Truong Thi Thao (CK): 500.000đ, Do Gia Hiep (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …52337 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …78014 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 150.000đ, Nguyen Van Thinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …87979 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …79356 (CK): 200.000đ, Hoang Van Dong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …32401 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …24871 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …12807 (CK): 200.000đ, Tran Thi Ngoc Anh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Tram Anh (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số …35236 (CK): 50.000đ, Ho Nhut Vinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …89015 (CK): 50.000đ, Luong Phu Le (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …65059 (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nguyen Nam Cuong - ĐT:…1322, HVB, Q. Phu Nhuan (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …23827 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …42001 (CK): 100.000đ, CSPM+CSTV (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số …71631 (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số …46846 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số …90000 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …19791 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …33558 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Xuyen (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …38544 (CK): 300.000đ, Bui Thi My Phuc (CK): 100.000đ, Tran Dong Xuan - An Giang (CK): 10.000.000đ, Doan Van Dien (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …59189 (CK): 100.000đ, To Thi Tuyet Trang (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Kim Thanh (CK): 200.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …90618 (CK): 500.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …64001 (CK): 100.000đ, Co Chi P.Xom Cui Q.8 (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình em Đặng Lâm Vũ HCCG 25-19 (21-3-2025): Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …94386 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 60.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Le Thi Dong (CK): 500.000đ, CSPM+CSTV (CK): 10.000.000đ, Thai Hong Lan (CK): 5.000.000đ, Ong Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …27015 (CK): 50.000đ, Nguyen Vinh Thai (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …97276 (CK): 50.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …19791 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số …78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …46004 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen The Quan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …35236 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …67768 (CK): 500.000đ, Co Chi P.Xom Cui Q.8 (CK): 200.000đ.

Giúp anh La Thanh Hoàng HCCG 25-18 (17-3-2025): Ong Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …46004 (CK): 50.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …33333 (CK): 100.000đ, Co Chi P.Xom Cui Q.8 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Võ Văn Tìm HCCG 25-17 (14-3-2025): Ong Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Võ Chí Tài HCCG 25-15 (10-3-2025): Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Ong Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình chị Trần Thị Linh HCCG 25-14B (8-3-2025): Nguyen Huu Tinh (CK): 250.000đ.

Giúp em Lê Thị Diệu Huyền HCCG 25-14 (3-3-02-2025): Ong Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình Nguyễn Trọng Thao HCCG 25-07 (7-02-2025): Ong Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình cô giáo H Ly Nga Kbuôr HCCG 25-04 (13-01-2025): Ong Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp ông Đậu Xuân Quang HCCG 25-03 (10-01-2025): Ong Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Văn Tú HCCG 25-01B (6-01-2025): Ong Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Trieu Cong Trang (CK): 50.000đ, Nguyen Phong Vu (CCCK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.