Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ 17 đến 23-5-2023)

Giúp em Nguyễn Tiến Anh HCCG 23-31 (22-5): Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, Dieu Thuong (CK): 3.000.000, Nguyen Thanh Que (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 32609 (CK): 200.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Le Dinh Quang (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 03354(CK): 1.000.000đ, Hoang Xuan Hiep (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 82822 (CK): 100.000đ, Nguyen Huynh Van Anh (CK): 100.000đ, Uyen Nguyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 52626 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ.

Giúp gđ anh Nguyễn Viết Tân HCCG 23-30 (19-5):Đào Thị Thu Hai (Long Xuyên- An Giang): 200.000đ, Lê Thị Bé (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Kim Hồng (Q.3): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Dieu Thuong (CK): 2.000.000, Nguyen Thanh Que (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 100.000đ, LPT (CK): 70.000đ, Bạn đọc TK số… 17135 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 12353 (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 25011 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 16117 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 52626 (CK): 300.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Le Thi Khanh Hoa (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Co Chi - P.13, Q. 8 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Mai Linh (CK): 300.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Hong Phung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 06605 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 15149 (CK): 700.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Bui Thanh Tu (CK): 5.000.000đ.

Giúp gđ ông Bùi Văn Hùng HCCG 23-29 (15-5):Tăng Văn Xuân (Q.4): 500.000đ, Nguyen Thanh Que (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 53871 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 10394 (CK): 100.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 14531 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ, Co Chi - P.13, Q. 8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 72515 (CK): 200.000đ.

Giúp gđ bà Nguyễn Thị Lan HCCG 23-28 (12-5):Bạn đọc TK số… 38379 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 10394 (CK): 100.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Tuyet Vinh (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ, Co Chi - P.13, Q. 8 (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 72515 (CK): 200.000đ.

Giúp gđ ông Trương Học HCCG 23-27 (08-5):Trịnh Thu Hải (Trần Hữu Trang, P.11, Q. Phú Nhuận): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 10394 (CK): 100.000đ, Nguyen Tuyet Vinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ.

Giúp bé Phan Hoàng Gia Hy HCCG 23-26 (02-5): Nguyen Tuyet Vinh (CK): 300.000đ.

Giúp bé Lê Trần Thị Mỹ Kiều HCCG 23-25 (25-4): Nguyen Tuyet Vinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 35333 (CK): 100.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Long A Thanh (CK): 50.000đ, Tran Kim Ngon (CK): 20.000đ, Le Cao Thuc Uyen (CK): 100.000đ, Vu Thi Ngoc (CK): 10.000đ, Nguyen Huu Phuc (CK): 500.000đ, Nguyen Trong Toi (CK): 10.000đ, Le Ngoc Lan Nhi (CK): 50.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Gia đình bà Ho Thi Ngoc Lan (CK): 5.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.