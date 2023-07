Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 5 đến 11-7)

Giúp em Nguyễn Nữ Kiều Oanh HCCG 23-41 (10-7): Chú Thọ (P.14, Q.3): 500.000đ, bà Nguyễn Thị Tại (Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q.1): 500.000đ, Bác Đỗ Thị Phụng (P.1, Q.3): 4.000.000đ, Nguyễn Thị Huệ (Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3): 1.000.000đ, Thai Thi Thuy Nhung (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Ong Tu Van (CK): 10.000.000đ, Ha Van Binh (CK): 500.000đ, Duong Thi Xieu (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 30589 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 82294 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 60278 (CK): 200.000đ, Lai Nguyen Thi Yen (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 80903 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Mai (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 31029 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 17018 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Vu Thi Thu Ha (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 32609 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 100.000đ, P. Bang + P.Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 66989 (CK): 500.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 60006 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 20.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Ho Xuong (CK): 500.000đ, Pham Thi Hong Phung (CK): 200.000đ, Khanh Van (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 09017 (CK): 500.000đ, Nguyen Thai Khoe (CK): 1.000.000đ, Nguyen Le Manh Linh (CK): 500.000đ.

Giúp em Hoàng Thị Hải Yến HCCG 23-40 (03-7): Nguyễn Oanh (Q.3): 500.000đ, Nguyen Dinh Chinh (CK): 300.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 07639 (CK): 1.000.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 300.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ, Ngo Thi Thanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 100.000đ.

Giúp ông Trần Văn Ty HCCG 23-39 (26-6): Nguyễn Oanh (Q.3): 500.000đ, Nguyễn Xuân Tưởng (Hồng Bàng, P. 16, Q.11): 200.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 26663 (CK): 50.000đ, 00đ, Tran Le Chuyen+Le Thi Anh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 43167 (CK): 300.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Bùi Ngọc Ánh HCCG 23-33 (29-5): Nguyễn Oanh (Q.3): 500.000đ.

Giúp ông Võ Thanh Phương HCCG 23-32 (29-5): Nguyễn Oanh (Q.3): 500.000đ.

Giúp gđ. Ông Bùi Văn Hùng HCCG 23-29 (15-5): Nguyễn Oanh (Q.3): 500.000đ.

Giúp gđ. Bà Nguyễn Thị Lan HCCG 23-28 (12-5): Nguyễn Oanh (Q.3): 500.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Thi Kim Thanh (CK): 20.000đ, Nguyen Van Hong (CK): 200.000đ.

Giúp Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP:Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, gia đình bà Ho Thi Ngoc Lan (CK): 5.000.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhân Ung bướu nghèo TPHCM:Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.