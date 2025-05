Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 14 đến ngày 20-5-2025)

Giúp bé Nêu HCCG 25-28 (16-5-2025): Cụ hưu trí (KP.3, P.9, Q.5): 1.000.000đ, Nguyễn Văn Thành (Trần Phú, P.9,Q.5): 200.000đ, Từ Hiếu (Q.1): 200.000đ, Gia đình ông bà Trần Ngọc Châu + Bùi Thị Đào (Hoàng Ngọc Phách, P. Phú Thọ Hòa,Q.Tân Phú): 1.000.000đ, Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.Gia Định, Q.Bình Thạnh): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Do Phi Khanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 270.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Hong Trung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …51399 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Huu Manh (CK): 300.000đ, Ho Nhut Vinh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Mai Ngoc Huyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số … 43392 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …46004 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …16016 (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số …63277 (CK): 30.000đ, Ho Van Bao (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …40012 (CK): 500.000đ, BS Nguyen Huu Tho BV huyen Nha Be (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …60769 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Dinh My (CK): 50.000đ, Dinh Thi Bich Thuy (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …14249 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thu Huyen (CK): 300.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Nguyen Vinh Thai (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số … 88886 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …84429 (CK): 100.000đ, Doan Van Dien (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Truong Van Bay (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số … 5059 (CK) : 200.000đ, Bạn đọc TK số …78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …10172 (CK): 1.500.000đ, Bạn đọc TK số …83167 (CK): 100.000đ, Bui Van Chinh (CK): 100.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Dang Nguyen Quynh Nhi (CK): 100.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Tần HCCG 25-27 (12-5-2025): Tăng Thị Xuân Ngân (Q.4): 500.000đ, Dương Thị Tươi (Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3): 700.000đ, Từ Hiếu (Q.1): 200.000đ, Nguyen Thi Thanh Van (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …64001 (CK): 100.000đ, Xuan Trang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …25975 (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số …78256 (CK): 300.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp ông Đặng Hữu Oanh HCCG 25-26 (9-5-2025): Từ Hiếu (Q.1): 200.000đ, Dang Huu Oanh (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Le Thi Hoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …51015 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số …52011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …78256 (CK): 300.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp bé Biện Thị Thiên Lý HCCG 25-25 (14-4-2025): Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ.

Giúp bé Rah Lan Thư HCCG 25-24 (11-4-2025): Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Thảo HCCG 25-21B (7-4-2025): Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ, Le Thi Hoa (CK): 200.000đ, Do Phi Khanh (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình ông A Hủh HCCG 25-20B (4-4-2025): Lê Thị Hải Hà (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình bà Trương Thị Út HCCG 25-21 (31-3-2025): Bạn đọc TK số …52011 (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình em Đặng Lâm Vũ HCCG 25-19 (21-3-2025): Do Phi Khanh (CK): 100.000đ.

Giúp anh La Thanh Hoàng HCCG 25-18 (17-3-2025): Do Phi Khanh (CK): 100.000đ.

Giúp anh Võ Văn Tìm HCCG 25-17(14-3-2025): Do Phi Khanh (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Đình Cảm HCCG 25-14B (8-3-2025): Tran Kim Hung (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình em Lê Thị Diệu Huyền HCCG 25-14 (3-3-2025): Bạn đọc TK số …52011 (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng: Nguyen Thi Minh Hang (CK): 500.000đ, Ho Tan Phuoc (CK): 2.000.000đ, Vo Thanh Kham (CK): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo Sài Gòn Giải Phóng: Bạn đọc (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Tôn tạo Lăng Bác Hồ (Hà Nội): Gia đình Kỷ lục gia Hồ Đại Phước (Âu Cơ, P.10,Q.Tân Bình): 2.000.000đ.

