Báo cáo định kỳ phổ quát nhân quyền về Việt Nam là thiếu khách quan và sai sự thực

Tại cuộc họp báo, ông Đoàn Khắc Việt, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời câu hỏi của báo chí về phản ứng của Việt Nam trước nội dung báo cáo theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) về quyền con người.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam bày tỏ thất vọng với báo cáo trên bởi đó là nội dung thiếu khách quan và sai sự thực.

“Chúng tôi rất thất vọng dù có sự hiện diện đầy đủ tại Việt Nam và có quan hệ đối tác toàn diện với các bộ, ban, ngành của Việt Nam nhưng báo cáo riêng của cơ quan của Liên hợp quốc tại Việt Nam về cơ chế UPR chu kỳ IV vẫn có nhiều nội dung sai sự thật, không kiểm chứng, cùng nhiều đánh giá không khách quan, không phản ánh khách quan, công bằng, chính xác và đầy đủ về tình hình, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy quyền con người”, ông Đoàn Khắc Việt nói.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt



Theo Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong thời gian qua, quá trình hoàn thiện báo cáo UPR cấp quốc gia của Việt Nam đã được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ với sự có mặt của các bên liên quan, các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Tuy nhiên, báo cáo riêng của cơ quan Liên hợp quốc đã không được xây dựng một cách minh bạch, tương xứng với thiện chí hợp tác và quá trình xây dựng báo cáo cấp quốc gia của Việt Nam, hoàn toàn không thể hiện tinh thần hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc, những ưu tiên hợp tác mà các cơ quan hợp tác phát triển đã nhất trí.

Do đó, phía Việt Nam cho rằng, trong tương lai, các hoạt động giữa các cơ quan của Việt Nam và các cơ quan phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam cần được triển khai đúng nhiệm vụ của các cơ quan liên quan cũng như nhu cầu ưu tiên của Việt Nam.

* Trả lời câu hỏi báo chí về việc các nước gần đây thường xuyên diễn tập quân sự trên Biển Đông, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng hoạt động diễn tập quân sự của các nước liên quan cần phải phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Do đó, việc duy trì hòa bình, ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn tự do hàng không và hàng hải trong khu vực Biển Đông là mục tiêu, lợi ích và trách nhiệm chung của các quốc gia.

* Cũng tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước dự án xây dựng kênh đào Funan Techo của Campuchia, ông Việt cho biết, phía Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh đào Funan Techo của Campuchia.

“Việt Nam đã đề nghị Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, Ủy hội sông Mekong và quốc tế trong việc chia sẻ thông tin và đánh giá tác động của công trình này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để sao cho hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông Mekong và người dân sinh sống trong khu vực.

Việt Nam cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác để quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước sông Mekong vì sự phát triển bền vững của lưu vực, lợi ích của cộng đồng người dân trong lưu vực và tương lai của thế hệ mai sau và tình đoàn kết gắn bó của các quốc gia ven sông”, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết.

LƯU THỦY