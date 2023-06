Báo chí đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo an ninh trật tự

Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Tăng Hữu Phong khẳng định báo chí luôn sát cánh cùng Công an TPHCM trên mặt trận giữ vững an ninh trật tự, cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tối 16-6, Công an TPHCM tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Dự buổi gặp mặt có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà Báo TPHCM; đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện Sở Thông tin Truyền thông TPHCM; Ban Biên tập cùng biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí của TPHCM và Trung ương đóng trên địa bàn TP.

Về phía Công an TPHCM có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; lãnh đạo Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Hồng Nam chúc mừng lực lượng báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn báo chí thời gian qua đã tích cực thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Công an TPHCM trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng.

Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, báo chí Cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân; đồng thời cũng là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

Báo chí đóng vai trò tích cực, chủ động trong phản ánh kịp thời về đời sống, chính trị của đất nước; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống...

Thiếu tướng Lê Hồng Nam mong thời gian tới, các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lực lượng Công an TPHCM, tăng cường tuyên truyền về công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Tăng Hữu Phong thay mặt những người làm báo cảm ơn Công an TPHCM đã tổ chức buổi họp mặt thân mật, ý nghĩa, đồng thời khẳng định báo chí luôn sát cánh cùng Công an TPHCM trên mặt trận giữ vững an ninh trật tự, cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng mong muốn Công an TPHCM và các đơn vị trực thuộc cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc cung cấp thông tin để báo chí kịp thời tuyên truyền các chiến công, thành tích của lực lượng Công an, định hướng dư luận, giữ vững an toàn, bình yên cho TPHCM.