Báo công dâng Bác, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống

Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác. Ảnh: THÀNH CHUNG

Ngày 20-7, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung đoàn và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM dành một phút tưởng niệm trước anh linh Bác. Ảnh: THÀNH CHUNG

Đảng ủy, BCH Trung đoàn, chỉ huy các đơn vị đại diện cho hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ toàn Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và bảy tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Người – lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta.

Đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THÀNH CHUNG

Sáu điều Bác dạy Công an nhân dân mãi mãi là di sản tư tưởng, lý luận vô cùng to lớn, soi đường cho lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng CSCĐ, đơn vị Trung đoàn CSCĐ nói riêng, lập nhiều chiến công nối tiếp chiến công, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM thay mặt đơn vị báo công dâng Bác. Ảnh: THÀNH CHUNG

Báo công dâng Bác, Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM cho biết, trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển, đơn vị đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, vượt qua mọi khó khǎn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những thành tích đó là kết tinh của sự phấn đấu không ngừng nghỉ, rèn luyện không ngừng của cán bộ, chiến sĩ, thể hiện phẩm chất chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm và nǎng lực hành động của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; thể hiện tinh thần đoàn kết nhất trí, khắc phục mọi khó khǎn gian khổ, hết lòng phục vụ nhân dân, trên dưới một lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bất cứ tình huống nào.

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM xin hứa trước anh linh Bác sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 118 của Ðảng ủy Công an Trung ương về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đơn vị cùng với các lực lượng trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; quyết tâm xây dựng lực lượng CSCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ngày 25-7-2014, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4186/QÐ-BCA-X11 về việc thành lập Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ (trong đó tiếp nhận Tiểu đoàn 2 thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ và Tiểu đoàn 4 thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ). Trước khi vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 4 Bằng khen; Bộ Công an, các bộ ngành, chính quyền các địa phương tặng hơn 1.000 giấy khen cho các tập thể, cá nhân vì những thành tích xuất sắc trong công tác.

THÀNH CHUNG - CHÍ THẠCH