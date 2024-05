Báo động tình trạng sốc nhiệt, ngạt khí trên ô tô

Tử vong vì bị bỏ quên, ngủ trên ô tô

Ngày 29-5, người nhà của bé T.G.H. (5 tuổi, Trường Mầm non Hồng Nhung, tỉnh Thái Bình) phát hiện bé bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường học từ sáng đến tối. Người dân hỗ trợ phá cửa xe đưa bé H. đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng bé H. tử vong trong tối cùng ngày. Sự việc xảy ra trong thời điểm tỉnh Thái Bình ghi nhận nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời cao nhất khoảng 350C.

4 năm trước, ngày 6-8-2019, một bé trai 6 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón của Trường quốc tế Gateway (Hà Nội) vào lễ khai giảng. Tài xế và người phụ trách đưa đón không kiểm tra lần cuối nên không biết bé vẫn ở trong xe, tử vong trước khi nhập viện... Đến ngày 13-9-2019, một cháu bé 3 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh, được phát hiện bị bỏ quên suốt 7 giờ trên xe đưa đón của cơ sở mầm non tư thục. May mắn, xe đậu dưới gốc cây và mở hé cửa sổ, bé được đưa đi cấp cứu và hồi phục.

Sau đó, ngày 2-6-2023, ba cha con ngụ tại Hải Phòng nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, trong đó một người con tử vong. Tai nạn xảy ra khi nhà mất điện, 3 cha con lên ô tô mở máy lạnh ngủ tránh nóng. Chiếc xe nổ máy trong gara của gia đình. Sau đó, các nạn nhân lịm dần, hôn mê vì ngạt khí.

Ngày 30-5, liên quan tới vụ việc một cháu bé mầm non bị bỏ quên trên ô tô đưa đón học sinh của Trường Mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) dẫn tới tử vong, cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người”, đồng thời thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phương Quỳnh Anh, giáo viên đảm nhiệm việc đưa, đón học sinh bằng ô tô của Trường Mầm non Hồng Nhung.

Cùng ngày, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, cùng đại diện một số cơ quan chức năng của địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu T.G.H. Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình cũng có công văn chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn trường học, trong đó có công tác đưa đón trẻ bằng phương tiện ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình; chỉ đạo Trường Mầm non Hồng Nhung 2 làm tốt công tác ổn định tâm lý cho phụ huynh, giáo viên để nhà trường hoạt động bình thường, không để ảnh hưởng đến học sinh khác.

NGUYỄN QUỐC