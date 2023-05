Bạo lực súng đạn - rủi ro cho ngành du lịch của Mỹ

Với lý do lo ngại về an toàn trong những năm gần đây, phần lớn liên quan đến bạo lực súng đạn, New Zealand, Canada, Australia, Anh, Pháp, Venezuela và Uruguay đã kêu gọi công dân các nước này đề phòng khi đến thăm Mỹ.

Theo tổ chức phi lợi nhuận Gun Vi-olence Archive, tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 200 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ (theo định nghĩa, xả súng hàng loạt là vụ việc có 4 người trở lên bị thương hoặc thiệt mạng, không tính hung thủ - PV). Thực tế, trong mỗi 3 năm qua, có hơn 600 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ (khoảng 2 vụ/ngày).

Theo các học giả, không những tội phạm bạo lực giảm mạnh từ giữa những năm 1990, số lượng tội phạm ở Mỹ cũng không nhiều bằng các nước khác. Tuy nhiên, vấn đề là nước Mỹ có nhiều súng hơn.

Theo Cơ quan khảo sát vũ khí nhỏ, trụ sở tại Thụy Sĩ, tỷ lệ sử dụng súng ở Mỹ là 120 súng/100 người. Năm 1999, trong cuốn sách Crime Is Not the Problem (tạm dịch Tội phạm không phải là vấn đề), hai học giả Berkeley Franklin Zimring và Gordon Hawkins, Đại học California, đã chỉ ra: Tỷ lệ tội phạm liên quan đến tài sản chung ở Mỹ tương tương với nhiều quốc gia công nghiệp phương Tây, nhưng tỷ lệ bạo lực gây chết người ở Mỹ cao hơn nhiều.

Mối đe dọa bạo lực súng đạn cùng với tình trạng thiếu an ninh ở Mỹ ngày càng trở thành mối lo ngại đối với công dân Mỹ và khách du lịch tiềm năng. Dù khả năng du khách trở thành nạn nhân của bạo lực súng đạn tại xứ Cờ hoa còn thấp, các chuyên gia cho rằng “nhận thức về vấn đề này là có thật”. GS Simon Hudson, chuyên gia về du lịch tại Đại học Nam Carolina, nhận định, nếu cảm thấy không an toàn, du khách sẽ không đến. Chỉ số Hòa bình toàn cầu năm 2022 xếp Mỹ ở vị trí 129/163 quốc gia.

Trung tâm Nghiên cứu Pew thống kê tỷ lệ tử vong do súng ở Mỹ vào năm 2021 là 14,6/100.000 người, cao hơn nhiều so với phần lớn các nước phát triển. GS Sandy Chen, Đại học Ohio, nhận định, việc gia tăng bạo lực súng đạn sẽ tác động tiêu cực đến ngành du lịch của Mỹ.

Minh Châu