Chiến lược khu vực của Bắc Kinh

Ngày 16-6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm chính thức Kazakhstan. Tiếp đó, trong ngày 17 và 18-6, Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á lần thứ 2 sẽ diễn ra ở thủ đô Astana của Kazakhstan. Hội nghị lần đầu diễn ra ngày 19-5-2023 tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Theo ông Đinh Tiểu Hưng, Giám đốc Viện Nghiên cứu Á - Âu thuộc Viện Quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc, từ Hội nghị Tây An 2023 đến Hội nghị Astana năm nay, cơ chế hợp tác Trung Quốc - Trung Á đã phát triển vượt bậc. Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa công bố, trong 5 tháng đầu năm, quy mô thương mại giữa Trung Quốc và 5 nước Trung Á (gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan và Tajikistan) tiếp tục được mở rộng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 286,42 tỷ NDT, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt mức cao kỷ lục cho giai đoạn này.

Theo THX, Chủ tịch Tập Cận Bình đặc biệt coi trọng mối quan hệ giữa Trung Quốc với Trung Á. Theo ông, Trung Á đóng vai trò then chốt tại ngã tư địa chiến lược, kết nối Đông - Tây, Bắc - Nam. Kể từ chuyến thăm Trung Á đầu tiên sau khi nhậm chức Chủ tịch nước năm 2013, ông Tập Cận Bình đã 8 lần đến khu vực này, nhiệt tình củng cố quan hệ song phương cũng như trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương. Trung Á hiện là khu vực duy nhất trên thế giới mà mọi quốc gia đều là đối tác chiến lược của Trung Quốc.

Global Times dẫn lời ông Lý Dũng Toàn, Giám đốc Nghiên cứu phát triển xã hội Á - Âu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, nhận định, các quốc gia Trung Á đang theo đuổi con đường phát triển độc lập và cải cách sâu rộng, từ đó thúc đẩy mong muốn hội nhập khu vực. Trung Quốc có thế mạnh về năng lượng tái tạo và công nghệ nông nghiệp - những lĩnh vực thiết yếu cho sự phát triển của Trung Á.

Trong khi đó, Trung Á là nguồn cung cấp năng lượng, nguyên liệu thô và ngày càng đa dạng hàng hóa cho Trung Quốc. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với thay đổi địa chính trị, hàng rào thuế quan và chủ nghĩa bảo hộ, Trung Quốc cũng là đối tác quan trọng giúp Trung Á tăng khả năng chống chịu trước các yếu tố bên ngoài. Theo ông Sheradil Baktygulov, Giám đốc Viện Chính sách thế giới Kyrgyzstan, hợp tác này không chỉ củng cố quan hệ song phương, mà còn đặt nền móng cho một mô hình hợp tác đa phương kiểu mới tại khu vực Âu - Á.

VIỆT KHUÊ