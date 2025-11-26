Bão số 15 đi dọc vùng biển Nam Trung bộ, với xác suất khoảng 75-80%

Chủ trì cuộc gặp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, trung bình hàng năm trên Biển Đông có khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Nhưng năm nay, đến thời điểm này đã xuất hiện 15 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới.

Ông Hoàng Phúc Lâm thông tin, vào hồi 16 giờ ngày 26-11, bão số 15 đã mạnh đến cấp 10, tức là sau 18 giờ kể từ khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, bão đã tăng thêm 2 cấp. Cơ quan khí tượng dự báo trong 24 đến 48 giờ kể từ chiều 26-11, bão sẽ tiếp tục mạnh lên, có thể đạt cấp 11, giật cấp 14.

“Hiện nay, do chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới, bão vẫn đang di chuyển chủ yếu về phía Tây với tốc độ ổn định và nhanh. Tuy nhiên, khi áp cao cận nhiệt đới ở phía Đông Philippines suy yếu và tâm bão dần rời xa, bão sẽ có xu hướng di chuyển chậm lại”, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết.

Ảnh vệ tinh và cập nhật dự báo quỹ đạo di chuyển của bão số 15 (Koto) theo mô hình của Hoa Kỳ, hồi 18 giờ 55 phút ngày 26-11 (giờ Việt Nam). Nguồn: Z.E

Điểm đáng lưu ý, theo ông Hoàng Phúc Lâm, đêm 27-11, không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường. Không khí lạnh thường không thuận lợi cho bão phát triển nên từ khoảng ngày 29-11, bão có xu hướng suy yếu. Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, bão sẽ giảm trở lại cấp 9, cấp 10 vào các ngày 30-11 và 1-12.

Cơ quan khí tượng của Việt Nam cũng nhận định, khi tâm bão di chuyển đến kinh tuyến 112-113, bão có xu hướng lệch lên phía Bắc. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đưa ra 2 kịch bản về hướng di chuyển của bão. Kịch bản thứ nhất, bão sẽ lệch về hướng Bắc Tây Bắc, đi dọc vùng biển Nam Trung bộ, với xác suất khoảng 75-80%.

Clip: Ông Hoàng Phúc Lâm thông tin về bão số 15, chiều tối 26-11

“Nếu theo kịch bản này, khả năng ảnh hưởng đến đất liền Nam Trung bộ là ít, cường độ mưa trung bình dưới 50mm một ngày, nhưng một số vùng ven biển vẫn có thể mưa to 50-100mm/ngày”, ông Hoàng Phúc Lâm thông tin.

Kịch bản thứ hai, xác suất 20-25%, bão đi thẳng vào đất liền Nam Trung bộ. Ông Hoàng Phúc Lâm cho rằng, đây là kịch bản xấu. Nếu xảy ra, bão có thể gây gió cấp 6 trên đất liền và mưa lớn 100-250mm, ảnh hưởng đáng kể đến khu vực này.

PHÚC HẬU