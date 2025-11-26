Phải lượng hóa các dự báo về gió, sóng, thông tin kịp thời cơn bão số 15

Lãnh đạo Cục Khí tượng - thủy văn yêu cầu làm rõ mức độ tác động, khu vực ảnh hưởng, lượng hóa gió và sóng để người dân và tàu thuyền dễ ứng phó. Các đài khí tượng - thủy văn địa phương phải thống nhất thông tin và ưu tiên cảnh báo mưa, đặc biệt cho các tỉnh đang bị ảnh hưởng sau mưa lũ.

Vào 11 giờ ngày 26-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, tâm bão số 15 đã di chuyển đến tọa độ khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc - 117,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ.

Dự báo quỹ đạo di chuyển của bão số 15 theo mô hình lúc 10 giờ của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, từ trưa 26-11 đến 10 giờ ngày 27-11, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến khoảng 10 giờ ngày 27-11, tâm bão nằm trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km về phía Bắc. Từ 10 giờ ngày 27-11 đến 10 giờ ngày 28-11, bão đổi hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/giờ và có khả năng mạnh lên cấp 11, giật cấp 14. Từ 10 giờ ngày 28-11 đến 10 giờ ngày 29-11, bão đổi hướng di chuyển sang Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/giờ, duy trì cấp 11, giật cấp 14. Lúc này, tâm bão nằm trên vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Tây Bắc.

Ảnh mây vệ tinh lúc 11 giờ 50 phút ngày 26-11 và dự báo của Hoa Kỳ về bão số 15 (Koto). Nguồn: Z.E

Trong diễn biến liên quan, sáng 26-11 tại Hà Nội, Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) họp trực tuyến về công tác dự báo cơn bão số 15. Tại cuộc họp, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia báo cáo, đêm 25-11, bão Koto đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 15 với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Hiện tại, các thông tin dự báo về diễn biến tiếp theo của bão số 15 đang có có sự phân tán cao giữa các mô hình và cơ quan khí tượng quốc tế.

Cuộc họp trực tuyến sáng 26-11 của Cục Khí tượng - thủy văn về bão số 15

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ nay đến ngày 28-11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Từ ngày 28-11 (khi bão di chuyển tới sát kinh tuyến 113), áp cao cận nhiệt đới suy yếu, xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió Tây trên độ cao 5.000m, có khả năng tác động, làm hướng di chuyển của bão thay đổi nên có thể có những khả năng khác nhau về đường đi và tác động của bão số 15 đối với các vùng biển cũng như đất liền Việt Nam.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng - thủy văn đề nghị các đài khí tượng - thủy văn địa phương tăng cường cập nhật, thống nhất thông tin theo các phương án dự báo hiện có, cung cấp thông tin kịp thời cho các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau mưa lũ như: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Khí tượng - thủy văn, yêu cầu bảo đảm chất lượng thông tin dự báo, nhất là làm rõ mức độ tác động, khu vực ảnh hưởng và cố gắng lượng hóa tối đa các thông tin dự báo về yếu tố gió, sóng trên biển để người dân dễ tiếp nhận và ứng phó, cũng như hỗ trợ tàu thuyền chủ động phòng tránh. Lãnh đạo Cục Khí tượng - thủy văn cũng yêu cầu đặc biệt chú trọng dự báo mưa do cơn bão này gây ra.

PHÚC VĂN