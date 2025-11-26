Bão Koto vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, tối 25-11, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Koto và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 trên Biển Đông năm 2025.

Hồi 4 giờ ngày 26-11, tâm bão ở khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc - 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ sáng 26 đến sáng 27-11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ và có khả năng mạnh lên cấp 10 giật cấp 13. Tâm bão vào sáng 27-11 nằm trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc.

Từ sáng 27 đến sáng 28-11, bão đổi hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10km/giờ và có khả năng mạnh lên cấp 11 giật cấp 14.

Vị trí tâm bão số 15 và dự báo quỹ đạo di chuyển theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia sáng 26-11

Từ sáng 28 đến sáng 29-11, bão đổi hướng di chuyển sang Tây với vận tốc khoảng 5km/giờ và duy trì cường độ cấp 11 giật cấp 14. Lúc này, tâm bão sẽ nằm trên vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Tây Tây Bắc.

Theo cơ quan khí tượng, ngày 26-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 13.

Trong khoảng ngày 27 và 28-11, khu vực giữa Biển Đông bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Sóng biển có thể cao 7-9m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nêu trên đều có nguy cơ chịu tác động của dông lốc gió mạnh và sóng lớn.

PHÚC VĂN