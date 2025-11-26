Sau mưa lũ, người dân miền Trung khẩn trương ứng phó bão số 15

Đến sáng 26-11, mưa lũ tại các tỉnh Trung bộ đã gây thiệt hại nặng nề với 108 người chết và mất tích, ước tính kinh tế thiệt hại khoảng 14.352 tỷ đồng. Trong khi công tác khắc phục hậu quả còn đang triển khai, các địa phương tiếp tục khẩn trương chuẩn bị ứng phó cơn bão số 15 - bão Koto.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT), đêm 25-11, bão Koto đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 trong năm 2025.

Từ đêm 25 đến sáng 26-11, khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi ghi nhận mưa phổ biến từ 20-40mm, một số nơi mưa lớn như Bạch Mã 121mm, Xuân Lộc 87mm.

Trên các sông, mực nước đang xuống nhưng vẫn ở mức cao: sông Kôn (Gia Lai) ở mức báo động 1; sông Srêpốk và Krông Ana (Đắk Lắk) trên báo động 2. Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước các sông tiếp tục hạ.

Bộ đội khẩn trương vận chuyển vật liệu sửa chữa đoạn đê Hà Thanh ở xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) bị sự cố, chuẩn bị ứng phó bão số 15﻿

Sáng 26-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc và Trung Trung bộ, gây rét đậm ở vùng núi phía Bắc, một số nơi ở vùng cao cần đề phòng nguy cơ xảy ra sương muối.

Trên biển, ghi nhận gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11, biển động mạnh đến rất mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động đánh bắt.

Tính đến 6 giờ 30 ngày 26-11, các địa phương từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn 49.327 phương tiện với 272.356 người chủ động phòng tránh bão.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hiện có: 92 tàu/683 người hoạt động tại khu vực giữa Biển Đông; 7.947 tàu/51.177 người hoạt động ở khu vực khác; 41.288 tàu/220.496 người đang neo đậu tại các bến.

Ngoài ra, vùng ven biển từ Quảng Trị đến An Giang có khoảng 196.000ha nuôi trồng thủy sản với gần 370.000 ô lồng bè, nhiều chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, các hồ chứa ở Trung bộ đang vận hành ổn định, một số hồ đang xả nước điều tiết để bảo đảm an toàn hạ du. Các tuyến đê điều trên toàn khu vực được theo dõi, giám sát chặt chẽ.

Cơ quan chức năng tiếp tục yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó bão số 15, kiểm tra các điểm xung yếu, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện cứu hộ.

PHÚC VĂN