Bão số 5 làm 3 người thiệt mạng, 13 người bị thương, hơn 10.000 nhà hư hại

Sáng nay, 26-8, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai - Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã họp giao ban khẩn, tổng hợp tình hình thiệt hại do bão số 5.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, đến sáng 26-8, bão và mưa lớn đã làm 3 người thiệt mạng (tại Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh), 13 người bị thương tại các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

IMG_1813.jpeg
Hà Nội sáng nay, nhiều nơi ngập lênh láng, giao thông tê liệt
IMG_1773.jpeg
Một ngôi nhà ở phường Lý Thường Kiệt (tỉnh Ninh Bình) bị lốc giật đổ tường đêm 25-8

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết hàng loạt nhà dân bị tàn phá nghiêm trọng với 8 căn sập đổ, hơn 6.800 căn tốc mái và hơn 3.000 căn ngập nước.

IMG_1829.jpeg
Những ổ mây ẩm lớn vẫn đang phát triển ở phía Bắc nước ta. Ảnh vệ tinh lúc 11 giờ ngày 26-8

Tại Thanh Hóa, mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt 27 thôn của 3 xã Xuân Chinh, Vạn Xuân và Tân Thành. Hệ thống đê điều cũng chịu ảnh hưởng: sạt lở dài 25m tại đê hữu sông Chu (Thanh Hóa) và kẹt cống tại đê biển Hội Thống (Hà Tĩnh). Đồng thời, sạt lở bờ biển tại xã Đan Hải (Hà Tĩnh) kéo dài khoảng 200m.

Hiện đã có ít nhất 31.000ha lúa, 2.700ha hoa màu và 2.200ha cây ăn trái bị ngập, gần 20.000 cây xanh bị gãy đổ; khoảng 160ha thủy sản đã bị ngập và tràn.

IMG_1826.jpeg
Bắc Trung bộ sau bão số 5, nhiều nơi trắng nước

Hệ thống giao thông nhiều nơi tê liệt: 4 điểm ngập tại Nghệ An, 1 điểm tại Hà Tĩnh, 6 điểm sạt lở đường nông thôn và nhiều vị trí đường ngầm bị tràn.

Hoạt động hàng không đã phải điều chỉnh khi 30 chuyến bay phải đổi hướng và 35 chuyến khác bị hủy do 2 sân bay là Đồng Hới và Thọ Xuân tạm ngưng hoạt động.

Về điện lực, đã có hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện, trong đó nặng nhất là tại các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các đơn vị điện lực đã kiểm tra có 750 cột điện bị gãy đổ. Chính quyền các địa phương đang tập trung khắc phục sự cố ban đầu, thống kê bổ sung thiệt hại và triển khai các biện pháp ứng phó tiếp theo.

PHÚC HẬU

