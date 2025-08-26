Bão số 5 đi sâu vào đất liền Việt Nam - Lào gây mưa to gió mạnh diện rộng

Bão số 5 đi sâu vào đất liền Việt Nam - Lào, gây mưa to gió mạnh trên diện rộng sáng 26-8.

Cập nhật đến 5 giờ hôm nay 26-8, bão số 5 (Kajiki) sau khi đổ bộ vào khu vực Bắc Trung bộ của Việt Nam (từ khoảng 17 giờ ngày 25-8) và đã di chuyển sâu vào đất liền của Việt Nam và Lào, nhưng vẫn còn được xác định là bão nhiệt đới theo dữ liệu quan trắc quốc tế.

Lúc 4 giờ 50 phút hôm nay, ảnh vệ tinh từ Zoom Earth cho thấy tâm bão ở khu vực tỉnh Xiangkhouang (Lào), gần thị trấn Phonsavan, cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 220km về phía Đông Bắc, với gió duy trì cấp bão nhiệt đới và mây đối lưu dày đặc bao phủ rộng khắp.

Hệ thống theo dõi bão của Mỹ nhận định Kajiki vẫn còn là bão sau khi vượt Bắc Trung bộ của Việt Nam sang Lào, sáng sớm 26-8 giờ Việt Nam

Còn theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), lúc 21 giờ UTC ngày 25-8 (tức 4 giờ ngày 26-8 giờ Việt Nam), Kajiki vẫn duy trì cấp bão nhiệt đới (TS), áp suất trung tâm 996hPa, gió cực đại tương đương 74km/giờ, gió giật 60 khoảng 111km/giờ.

Tại thời điểm 5 giờ ngày 26-8 theo giờ Việt Nam, Kajiki vẫn còn là bão, theo JMA.

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC, Mỹ) cùng thời điểm cũng ghi nhận Kajiki vẫn còn là bão nhiệt đới (chưa hề suy giảm thành áp thấp nhiệt đới).

Các chuyên gia khí tượng phân tích, việc Kajiki vẫn giữ cấp bão ngay cả sau khi đi sâu vào đất liền Lào cho thấy cấu trúc xoáy của hệ thống này còn tương đối chặt, vùng mưa và gió mạnh vẫn duy trì trên diện rộng, đặc biệt tại Bắc Trung bộ, Lào và khu vực Thái Lan.

Clip mưa gió rền rĩ suốt đêm ở Hà Nội đến sáng 26-8

Hiện tại, các đài khí tượng quốc tế nhận định, xoáy thuận này có khả năng tiếp tục di chuyển sâu sang phía Tây Tây Bắc, tới tận khu vực biên giới Lào - Thái Lan, thậm chí biên giới Thái Lan - Myanmar mới tan.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia của Việt Nam, cho biết, sáng sớm 26-8 bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào.

Mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lúc 5 giờ ngày 26-8 cho biết, bão số 5 đã thành áp thấp nhiệt đới

Lúc 4 giờ ngày 26-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,9 độ vĩ Bắc và 104,5 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

Dự báo đến 16 giờ ngày 26-8, vị trí áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,3 độ vĩ Bắc và 102,1 độ kinh Đông (Trung Lào), suy yếu thành vùng áp thấp với gió dưới cấp 6.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, mưa lớn tiếp tục xảy ra trong ngày 26-8 tại trung du và đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa - Hà Tĩnh với lượng phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm, nguy cơ mưa lớn cường suất trên 100mm trong 3 giờ.

Hà Nội mưa to như trút nước không ngơi nghỉ từ trưa - chiều - đêm 25-8 đến sáng 26-8

Khu vực Yên Xá - Bệnh viện K Tân Triều - Bệnh viện 103 (Hà Đông - Hà Nội) ngập sâu vào sáng sớm 26-8

Hà Nội tiếp tục mưa to kèm dông, trong khi Đà Nẵng không mưa và TPHCM có mưa rào, dông vào chiều tối. Trong ngày 26 và 27-8, khu vực Thượng Lào và Trung Lào có mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 500mm.

Đường Ngọc Hồi ở phía Nam Hà Nội đã thành sông, sáng 26-8. Ảnh: VIẾT NHU

Phía Nam Hà Nội lúc 6 giờ sáng nay 26-8

Cập nhật lượng mưa đến 6 giờ ngày 26-8. Nguồn số liệu: VRAIN

Các cơ quan khí tượng cảnh báo hoàn lưu bão sẽ tiếp tục gây mưa to, có nơi mưa rất to cho Bắc Trung bộ và vùng núi phía Bắc trong hôm nay, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung và Tây Bắc.

PHÚC HẬU