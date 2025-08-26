1 người thiệt mạng, hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái chỉ sau 1 phút

Cơn lốc sinh ra từ hoàn lưu xa của bão số 5 xuất hiện chưa đầy 1 phút đã thổi tung mái tôn của hàng trăm ngôi nhà, lật ngửa xe tải và làm 1 phụ nữ thiệt mạng do sập tường.

Cơn lốc quét xuống khu vực ngã tư Thi Sơn (tỉnh Ninh Bình) tối 25-8

Sáng 26-8, Văn phòng Thường trực về Phòng chống thiên tai thuộc UBND tỉnh Ninh Bình có báo cáo về trận lốc xoáy xảy ra tối qua 25-8, tại phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng (tỉnh Ninh Bình).

Trận lốc xuất hiện lúc 20 giờ, kéo dài chưa đầy 1 phút nhưng đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng.

Tại phường Lý Thường Kiệt, khu vực bị ảnh hưởng kéo dài tới 2km từ ngã tư Thi Sơn (Quốc lộ 21 và đường tránh Phủ Lý) đến Trường THCS Thi Sơn.

Trận lốc xoáy đã khiến một người dân bị thiệt mạng do tường nhà đổ sập. Hơn 200 nhà cửa, 27 cột điện chiếu sáng, 11 biển trang trí cùng nhiều công trình khác bị tốc, đổ hoặc hư hỏng nặng.

Tường nhà dân ở ngã tư Thi Sơn bị lốc giật đổ tối 25-8

Phường Kim Bảng cũng chịu ảnh hưởng với 25 hộ dân bị tốc mái nhà, sập tường rào, cổng và một số công trình phụ nhưng không có thiệt hại về người.

Nơi thiệt hại nặng nhất là khu vực ngã tư Thi Sơn bên dòng sông Đáy. Người dân tại khu vực ngã tư này vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng kéo dài chưa đầy 1 phút.

Mái tôn, tường rào sập đổ

Gió rít dữ dội cuốn phăng mái tôn, biển quảng cáo và hất tung cả xe ô tô tải 2,5 tấn. Dây điện đứt rơi la liệt. Ai nấy đều sững sờ vì diễn biến quá bất ngờ, không kịp trở tay.

Nhiều xe tải và phương tiện bị lốc đánh bật, lật nghiêng

Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng, điện lực đã có mặt hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình Nguyễn Hữu Mạnh trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục và đảm bảo an toàn khu vực.

PHÚC HẬU