Bão số 5 quét qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã làm hàng loạt cây xanh, biển hiệu quảng cáo, mái nhà, đường dây điện, công trình phụ trợ… bị tốc mái, gãy đổ, hư hỏng.

Video: Hà Tĩnh ngổn ngang sau bão số 5

Sáng 26-8, PV Báo SGGP có mặt tại địa bàn các xã Tiên Điền, Cổ Đạm, Đan Hải, Lộc Hà… (tỉnh Hà Tĩnh), ghi nhận tình hình sau bão số 5, hàng loạt cây xanh bị gãy đổ nằm la liệt; bảng hiệu quảng cáo, mái tôn, công trình phụ trợ… bị tốc, hư hỏng nặng nề; nhiều bờ tường rào bị đổ sập.

Hệ thống mái che tại một nhà hàng ở Khu du lịch biển Xuân Thành bị gió bão làm đổ sập

Đến sáng nay, trên địa bàn các xã này đã mất điện hoàn toàn.

Nhiều mái che nhà hàng ở Khu du lịch biển Xuân Thành bị đổ sập

Tại Khu du lịch biển Xuân Thành (xã Tiên Điền) và nhiều tuyến đường giao thông ven biển liên thôn, liên xã ở các xã ven biển, cây xanh, trụ điện bị gió bão làm bật gốc, gãy đổ, mái tôn, vật liệu từ nhiều công trình hạ tầng, nhà cửa bị cuốn bay, nằm chắn ngang đường gây cản trở giao thông.

Bão làm tốc mái tôn của nhà dân ở xã Tiên Điền

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại do bão số 5 gây ra. Tuy nhiên, bước đầu thiệt hại về tài sản như hư hỏng nhà cửa, cây xanh, công trình phụ trợ... của người dân trên địa bàn Hà Tĩnh là rất lớn.

Bão làm tốc, hư hỏng hàng loạt mái tôn của nhà dân ở xã Cổ Đạm

Hiện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang khẩn trương kiểm tra, kiểm đếm, khắc phục hậu quả.

Nhà dân và các cửa hàng ở xã Cổ Đạm bị thiệt hại nặng về tài sản

Từ sáng sớm, trời vẫn còn mưa, song tại một số khu vực, người dân cũng bắt đầu tiến hành thu dọn rác thải, vệ sinh môi trường, dọn cây gãy đổ, khắc phục hậu quả, sớm ổn định lại sống.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hà Tĩnh, tính đến 9 giờ ngày 26-8, ảnh hưởng của bão số 5 đã làm 1 người chết ở xã Kim Hoa (do bị ngã khi chằng chống mái tôn trước bão); có 5 người bị thương (phường Hoành Sơn 1 người; xã Tiên Điền 1 người; xã Mai Phụ 2 người; xã Kim Hoa 1 người).

Nhiều trụ điện và đường dây bị gió bão làm gãy đổ trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Về nhà ở, cơ sở hạ tầng: có 7 ngôi nhà bị đổ sập; 6.340 nhà bị tốc mái; 1.129 nhà bị ngập nước; 47 điểm trường, 5 cơ sở y tế và 7 công trình bị văn hóa bị tốc mái, hư hỏng.

Ngoài ra, có 20.845ha lúa, 1.672ha diện tích rau màu bị ngập, hư hỏng một phần; 2.457ha diện tích cây lâu năm, hàng năm, cây ăn quả và 15.813 cây xanh bị đỗ gãy; 45 tấn lương thực bị ẩm ướt.

Bước đầu ước thiệt hại khoảng 4.000 tấn thủy sản. Ngoài ra, một số tàu cá ở các khu neo đậu thuộc các xã, phường: Đan Hải, Lộc Hà, Thiên Cầm, Hải Ninh... bị thiệt hại do sóng to, gió lớn, trong quá trình neo đậu bị va đập, trôi dạt (có 4 tàu cá bị chìm).

Có 240 cột điện trung thế, hạ thế bị đỗ gãy và 64 xã phường bị mất điện.

Có 200 bờ biển ngoài đê bị sạt lở; 50m kè bờ sông, 1 cống bị hỏng máy đóng mở.

Về giao thông, có 3.735m3 đất taluy đường bị sạt lở; 4 cầu và 2 cống giao thông bị hư hỏng.

>> Một số hình ảnh ngổn ngang sau bão số 5 ở các xã ven biển Hà Tĩnh:

Đường bộ, đường sắt bị ảnh hưởng nặng do bão số 5 Sáng 26-8, Bộ Xây dựng cho biết, đường bộ, đường sắt bị ảnh hưởng nặng do bão số 5 với nhiều điểm bị ngập úng, sụt trượt. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 7 giờ ngày 26-8, đã có 44 vị trí ách tắc giao thông do ảnh hưởng bão số 5. Trong đó, địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều vị trí bị ngập nước trên các tuyến đường Hồ Chí Minh, QL48D, QL15; sạt trượt ta luy âm, ta luy dương trên QL7; QL16. Địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Thanh Hóa cũng có nhiều điểm bị ngập nặng. Các đơn vị quản lý đường bộ và sở xây dựng đã chỉ đạo nhà thầu đặt biển cảnh báo và bố trí người điều hành giao thông tại vị trí ngập nước, sụt lở ta luy dương. Các sở xây dựng đã nghiêm cấm tổ chức vận chuyển vào các khu vực đang có cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, ngập sâu. Đơn vị kinh doanh vận tải phải cập nhật thông tin thời tiết và phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. Các bến xe khách tại các địa phương có thiên tai cần phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất bến, không cho phép phương tiện xuất bến đi vào khu vực có thiên tai gây ra nguy cơ mất an toàn giao thông. Lĩnh vực đường sắt ghi nhận nhiều ảnh hưởng của bão số 5. Trong đó, khu gian Quán Hành - Vinh có cây và cột điện đổ vào đường sắt phong tỏa từ 18 giờ 38 phút ngày 25-8 đến 2 giờ 50 phút ngày 26-8; khu gian Vinh - Yên Xuân có cây đổ vào ray, phong tỏa từ 20 giờ ngày 25-8 đến 4 giờ 55 phút; khu gian Mỹ Lý - Quán Hành: dây cáp viễn thông đổ vào ĐS, phong tỏa từ 20 giờ 55 phút ngày 25-8 đến 3 giờ 10 phút ngày 26-8; khu gian Nghĩa Trang - Thanh Hóa cũng phong tỏa đến 2 giờ 20 phút. Đến 5 giờ sáng nay, toàn bộ vùng ảnh hưởng của bão số 5 đã đảm bảo an toàn chạy tàu. Các tàu khách: SE1, SE3, SE19, SE11, SE10, SE2, SE4, SE12, SE20 chờ đường tại các ga đã tiếp tục hành trình. Lĩnh vực hàng không, Cảng hàng không Vinh ghi nhận một số cây xanh và một đoạn hàng rào bị ngã đổ. Công trường thi công đã được triển khai công tác phòng chống bão, đảm bảo an toàn. Cảng hàng không Đồng Hới tiếp nhận máy bay trở lại từ 16 giờ ngày 25-8, cảng hàng không Thọ Xuân tiếp nhận tàu bay trở lại từ 21 giờ ngày 25-8 khai thác đảm bảo an toàn. Chưa ghi nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất. Về lĩnh vực hàng hải, các Cảng vụ hàng hải: Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đã kiểm đếm an toàn 501 tàu thuyền, trong đó có 201 tàu biển và 300 phương tiện thủy nội địa. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 5 gây ra. Bộ Xây dựng đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực ban 24/24 và theo dõi sát tình hình và hướng di chuyển của cơn bão số 5 để có phương án ứng phó kịp thời.

DƯƠNG QUANG - BÍCH QUYÊN