Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giành "Giải thưởng lớn" Kiến trúc Quốc gia lần thứ 16

Trong đó, "Giải thưởng lớn" đã được trao cho công trình Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam do Công ty Nickken Sekkei LTD (Hà Nội) thiết kế.

5 giải vàng được trao cho công trình: Cà phê xã của nhóm tác giả Vũ Tiến An, Phạm Quốc Hiệp, Bùi Diễm Quỳnh (Đắk lắk); The Park của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Mạnh, Nguyễn Hồng Quân (Nghệ An); Tái thiết 2 khu làng Nủ và Nậm Tông của nhóm tác giả Hoàng Thúc Hào, Nguyễn Xuân Ngọc, Vũ Xuân Sơn (Lào Cai); Xây dựng nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài của nhóm tác giả Kyo Ariyoshi, Nguyễn Đăng Quang, Hyroyuki Enomoto, Phạm Tiến Thắng (Liên danh Azusa – Coninco, Hà Nội); Grand Mercure hotel của nhóm tác giả Lê Trường, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Ngọc Anh (Hà Nội).

Bên cạnh đó, ban tổ chức công bố 12 giải bạc, 35 giải đồng và 1 giải thưởng cho tác phẩm được cộng đồng yêu thích và bình chọn nhiều nhất, trao bằng khen đơn vị đạt nhiều thành tích và Giải thưởng "Vì sự phát triển Kiến trúc".

Theo hội đồng giải thưởng, năm nay, các công trình, tác phẩm dự thi khá đa dạng, độc đáo, linh hoạt trong thiết kế, ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng. Đặc biệt, tại giải thưởng lần này có nhiều công trình công cộng có giá trị cao về kinh tế, văn hóa và chính trị, xã hội cũng như nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng.

BÍCH QUYÊN