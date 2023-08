Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

Ngày 24-8, Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Đến dự hội nghị các đồng chí: Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự TPHCM trong công tác thực hiện Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Đồng thời khẳng định, trong thời gian qua, với sự phát triển của công nghệ thông tin, internet, các mạng xã hội, kết hợp sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đã tạo ra không gian chiến lược mới với nhiều thời cơ, vận hội nhưng có nhiều thách thức đặt ra đối với tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Các thế lực thù địch, tội phạm triệt để khai thác không gian mạng như một phương thức thực hiện các hoạt động tuyên truyền luận điệu sai trái, thù địch và tập hợp lực lượng thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước. Trước thực tế đó, Đảng, Nhà nước đã sớm nhận thức rõ chủ quyền trên không gian mạng là một bộ phận có tầm quan trọng đặc biệt của chủ quyền quốc gia. Đồng thời bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng không những là nhiệm vụ cấp bách, mà còn thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, toàn dân.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đã thực hiện tốt công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều chuyên trang, chuyên mục, tài khoản mạng xã hội hoạt động hiệu quả cao, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Đồng thời định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sĩ kỹ năng sàng lọc, lựa chọn thông tin trên không gian mạng. Đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, trang bị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Bộ Tư lệnh TPHCM xác định, trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ tư lệnh TPHCM đã khen thưởng 14 tập thể tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị.