Bảo vệ đàn gia súc, gia cầm trước rét đậm kéo dài

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cảnh báo rét đậm rét hại, nền nhiệt độ thấp có thể kéo dài nhiều ngày ở phía Bắc nước ta.

Người dân thôn Tả Mù Cán, xã Xín Mần (tỉnh Tuyên Quang) che chắn chuồng trại gia súc trong đợt rét kéo dài. Ảnh: BÁO TUYÊN QUANG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 7-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng sâu đến khu vực Nam Trung bộ. Đồng thời, một khối không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục được tăng cường xuống miền Bắc và miền Trung, khiến tình trạng rét đậm, rét hại ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng dự báo trong đêm 7-1 và trong 24-48 giờ tiếp theo, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác. Từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng trời rét, có nơi rét đậm. Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, trong hai ngày 8 và 9-1, nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến 8-11 độ C; trung du và vùng núi Bắc bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến 11-13 độ C. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng phổ biến 14-17 độ C. Riêng Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C.

Trước diễn biến rét đậm, rét hại kéo dài, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã yêu cầu Cục Chăn nuôi và thú y phối hợp chặt chẽ với các địa phương chịu tác động trực tiếp của đợt không khí lạnh này, chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ đàn gia súc, gia cầm.

Thứ trưởng nhấn mạnh, các đợt rét đậm rét hại kéo dài có thể khiến gia súc, gia cầm bị chết, dịch bệnh bùng phát. Các địa phương cần hướng dẫn người dân che chắn chuồng trại, giữ ấm cho vật nuôi, dự trữ thức ăn, tiêm phòng đầy đủ và theo dõi sát tình hình dịch bệnh. Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng gia súc chết rét hoặc bùng phát dịch bệnh, bảo đảm nguồn cung thực phẩm ổn định phục vụ Tết Nguyên đán 2026.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành ở miền Bắc, Bắc Trung bộ bảo vệ đàn gia súc, cây trồng trước nguy cơ giá rét kéo dài, có thể xuất hiện sương giá, sương muối, băng tuyết.

PHÚC HẬU