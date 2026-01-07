Miền Bắc rét buốt, hàng loạt nơi dưới 10 độ C

Sáng sớm 7-1, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã cung cấp số liệu thực đo về mức nhiệt độ tại nhiều điểm đo khí tượng ở phía Bắc nước ta.

Sáng 7-1, không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục tác động trên phạm vi rộng, gây rét sâu (rét buốt) ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và đã lan xuống Trung Trung bộ, một phần Nam Trung bộ. Theo các chuyên gia khí tượng, 7-1 là ngày rét đậm rét hại nhất trong đợt không khí lạnh tăng cường này.

STT Tỉnh Trạm Nhiệt độ 1 Lào Cai Sa Pa 4,4 2 Lạng Sơn Mẫu Sơn 2,9 3 Sơn La Mộc Châu 5 4 Sơn La Sơn La 8,1 5 Lai Châu Tam Đường 8,5 6 Lạng Sơn Lạng Sơn 8,9 7 Phú Thọ Mai Châu 7,8 8 Phú Thọ Tam Đảo 6,9 9 Cao Bằng Trùng Khánh 8 10 Cao Bằng Cao Bằng 9,5 11 Bắc Ninh Sơn Động 8,2 12 Hà Nội Hà Đông 10,2 13 Bắc Ninh Bắc Ninh 10,1 14 Thái Nguyên Bắc Kạn 10 15 Thái Nguyên Thái Nguyên 10,8

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, lúc 5 giờ 30 phút sáng 7-1, Bắc bộ phổ biến nhiệt độ 9-13 độ C. Trong đó, hàng loạt nơi có nhiệt độ trong khoảng 10 độ C (rét hại), như: Hà Nội (trạm khí tượng tại Hà Đông) 10,2 độ C; Việt Trì 11 độ C; Bắc Ninh 10,1 độ C; Thái Nguyên 10,8 độ C.

Vùng núi và trung du Bắc bộ, nhiều nơi dưới 9 độ C như Tam Đường (Lai Châu) 8,5 độ C; Sơn La 8,1 độ C; Lạng Sơn 8,9 độ C. Vùng núi cao rét đậm, rét hại: Sa Pa (Lào Cai) 4,4 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 5 độ C; đặc biệt Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ 2,9 độ C.

Băng giá đã xuất hiện từ ngày 5-1 tại đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng). Ảnh: HOA HÀ

Đáng chú ý, sáng 7-1, nhiệt độ tại Bắc Trung bộ cũng xuống dưới ngưỡng rét đậm. Trong đó, Nghệ An ghi nhận 13,2 độ C, Hà Tĩnh 14,2 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Trung Trung bộ, sau đó lan xuống một số nơi ở Nam Trung bộ. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào. Bắc bộ và Thanh Hóa duy trì trạng thái rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nghệ An đến TP Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Trên biển, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh. Vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc cấp 5-6, giật cấp 7. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió cấp 6, giật 7-8, sóng cao 3-5m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) gió cấp 6-7, giật 8-9, sóng cao 4-6m. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là mức độ gió gần giống với gió của vùng áp thấp, nguy hiểm cho tàu thuyền.

PHÚC HẬU