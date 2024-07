Bắt 3 nguyên lãnh đạo xã ký hơn 200 hợp đồng cho thuê, chuyển nhượng đất tại Cồn Xanh

Ngày 29-7, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 3 bị can là: Trần Văn An (Chủ tịch UBND xã Phúc Thắng, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định), Phạm Ngọc Quyến (nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành) và Đào Văn Vân (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.