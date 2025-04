Bắt cặp vợ chồng giúp đối tượng truy nã Bùi Đình Khánh bỏ trốn

Ngày 24-4, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 2 người liên quan đến chuyên án mua bán trái phép chất ma túy và giúp Bùi Đình Khánh (nghi phạm xả súng khiến chiến sĩ công an Nguyễn Đăng Khải tử vong) bỏ trốn.