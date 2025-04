Bắt được đối tượng truy nã Bùi Đình Khánh khi đang trốn ở Thanh Hóa

Nghi phạm Bùi Đình Khánh khi bị bắt giữ

Tối ngày 18-4, thông tin từ Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự (C02) và Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về việc truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh; bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 22 giờ cùng ngày, Tổ công tác Phòng PC02 Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) đã tổ chức bắt giữ được Bùi Đình Khánh, khi người này đang lẩn trốn tại khu vực đường tránh (địa phận phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa).

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ ra thông báo người dân cần đặc biệt chú ý, khi có thông tin đối tượng Bùi Đình Khánh hiện đang ở trên địa bàn Phú Thọ.

Trong khi đó, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho hay, việc truy bắt Bùi Đình Khánh (đối tượng dùng súng tấn công khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh) đã được đơn vị bàn giao cho Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Trước khi bỏ trốn, nghi phạm Bùi Đình Khánh trú tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Bùi Đình Khánh tại cơ quan công an

Như Báo SGGP thông tin, tối ngày 17-4, để giải cứu đồng bọn trong vụ mua bán trái phép chất ma túy, Bùi Đình Khánh và 1 nhóm đối tượng từ tỉnh Phú Thọ đã dùng súng chống trả lực lượng chức năng.

ĐỖ TRUNG