Bất chấp để được sống… hợp thời

Ăn, ngủ, chơi theo tóp tóp

“Hậu quả của việc xem clip đồ ăn quá 180 phút mỗi ngày là không cần suy nghĩ hôm nay ăn gì. Quán nào trồi lên cái News feed (tính năng của Facebook - PV) đầu tiên là quyết định ăn món đó”. Câu quảng cáo trên mạng xã hội của 1 cửa hàng đồ ăn đã trở nên linh nghiệm hơn bao giờ hết.

Chỉ 1 tháng trước, món trà mãng cầu lần đầu xuất hiện trên TikTok, của L.H. (một tiệm trà ở quận 10, TPHCM), rồi món thức uống này phất lên nhanh chóng. Sau 1 tháng làm mưa làm gió giới trẻ, “làn sóng trà mãng cầu” vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại tiệm trà này, món “best seller” (bán chạy) nhất mùa hè năm nay có mức giá 37.000 đồng/ly, chưa bao gồm phí giao hàng nhưng bán đắt như tôm tươi. Trên những đoạn clip chủ quán đăng tải cho thấy, món trà mãng cầu liên tục nổ đơn, cháy hàng.

Sống cho hợp thời chẳng có được hay mất, cũng không có lời khuyên nào đủ thuyết phục bạn trẻ là nên chạy theo hay đứng bên lề xu hướng. Vấn đề nằm ở sự lựa chọn của mỗi người, trong từng hoàn cảnh. Bạn có thể chọn sống theo lý lẽ của mình nhưng không nên đẩy cái khó, cái hại cho người khác; cần tôn trọng lợi ích chung.

Tuy nổi muộn nhưng món trà mãng cầu của TikToker A.V. nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng và giới trẻ khắp nơi. Nhiều người phải vượt đường xa đến Long An chỉ để mua được món nước đang hot nhất nhì TikTok. Có bạn trẻ đăng khoe chiến tích vượt 138km từ An Giang lên Long An chỉ để được uống trà mãng cầu. Được mệnh danh là quán trà mãng cầu hot nhất hiện nay nên chỉ với vài tiếng mở cửa, tiệm này đã bán hết cả trăm ký mãng cầu.

Bạn Trần Hoàng (một sinh viên tại TPHCM) cho biết: “Tôi cũng ghiền món trà mãng cầu, ngày nào cũng đặt hàng tận trung tâm về uống. Tiền trà và phí ship lên gần cả trăm ngàn đồng. Đã là uống theo tóp tóp thì rất khó nói quán nào ngon hơn, vì sao bán đắt hơn… Tiêu chuẩn chủ yếu là chọn theo khẩu vị riêng, danh tiếng mà cộng đồng mạng lan truyền, chủ quán nào lên clip dễ thương hơn thì mua thôi”.

“Tôi muốn ăn măng cụt chín, làm ơn trả lại sự bình yên cho măng cụt”, dòng trạng thái của chị Phan Ngọc Vân, chủ một cơ sở kinh doanh thực phẩm tại TP Thủ Đức, thu hút sự đồng tình của nhiều người. Chị Vân chia sẻ: Món gỏi măng cụt hot rần rần đã biến măng cụt xanh cao giá gấp nhiều lần so với măng cụt chín, thời gian thu hoạch lại sớm hơn, nên nhiều nhà vườn ở Bình Dương, Bến Tre quyết định hái măng xanh để bán. Hàng năm vào thời điểm này, nhà vườn sẽ chở măng cụt chín lên TPHCM bán, nay trên thị trường chủ yếu là măng Thái, chớ măng của nhà vườn mình đã hái quả xanh rồi.

Khi nhà nhà, người người “truy lùng” măng cụt xanh làm gỏi thì mặt hàng này được thu gom với giá rất cao. Quán ăn vặt R. chuyên bán online, cho biết, vì đang “sốt” nên khó nhập hàng và giá khá chát. Mỗi kilogram măng xanh đã gọt vỏ có giá từ 350.000-550.000 đồng tùy theo ngày. Mặt hàng này hot tới mức, ship ra đến Hà Nội, hàng tốt nhất có giá lên đến 600.000-700.000 đồng/kg, mà vẫn không đủ hàng cung cấp. Dù bất hợp lý nhưng trớ trêu thay, măng cụt xanh vẫn là mặt hàng “đỉnh lưu” của mùa hè này.

Tôn trọng lợi ích chung

Ăn, sống, yêu, học… theo xu hướng là “thành lũy” mà các bạn trẻ đang ra sức xây đắp. Đó có thể là 1 địa điểm check in vừa nổi, 1 món ăn vụt thành “sao” ai cũng biết thì tuổi trẻ của các bạn không thể…vắng mặt.

Mở đầu cho trào lưu ăn - đi theo mạng có lẽ là phong trào ăn mì cay 7 cấp độ. Thời điểm đó, đường lớn hay ngõ nhỏ đều có quán mì cay, làm thành những hệ thống trên khắp cả nước. Rồi đến trào lưu món nào cũng có thể lắc, từ khoai tây, trái cây, bánh gạo… tất tần tật đều có thể lắc với gia vị để tạo thành món ăn yêu thích của giới trẻ. Thời này, còn phải kể đến món bánh tráng trộn “huyền thoại” của tuổi teen cả nước. Những quán bánh tráng trộn được giới thiệu trên Facebook đã biến con đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3) trở thành thủ phủ của món ăn vặt này, khách đến mua phải xếp hàng bốc số chờ đến lượt…

Khi ca khúc Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP gây bão thì những cảnh quay tại chùa Linh Quy Pháp Ấn (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cũng trở nên thu hút giới trẻ muốn trải nghiệm khung cảnh như chốn bồng lai. Hàng ngàn người kéo đến check-in khiến nơi uy nghiêm mất đi sự thanh tịnh, thay vào đó là cảnh chen chúc, ồn ào, xả rác… Gần đây nhất là con hẻm Hàn Quốc ở quận 3 đột ngột nổi tiếng trên TikTok và cuộc sống yên bình của người dân nơi đây bỗng chốc bị “đánh cắp” bởi nhiều bạn trẻ kéo đến chụp hình, quay phim bất kể sáng sớm hay giờ nghỉ trưa để không bỏ lỡ xu hướng đang hot. Hay những quả măng cụt xanh đang hót hòn họt đã sản sinh ra nạn… trộm măng cụt xanh, mà lời cảnh báo trên mạng xã hội của các chủ vườn cũng đã bắt đầu xuất hiện.

ThS Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH HUTECH, là một người làm sáng tạo nội dung, đồng thời cũng là cựu Bí thư Đoàn trường, nhìn nhận, việc đu theo trend (mốt, xu hướng) ở góc độ tích cực là phản ánh được tính linh hoạt, cập nhật đó đây của người trẻ. Rõ ràng là những bạn trẻ có xu hướng này thường khá năng động, tính tình cởi mở, chấp nhận những cái mới... Sẽ là rất hay khi việc đu theo trend kéo theo xu hướng âm nhạc, gu thời trang, phong cách sống tích cực, lan tỏa trong cộng đồng đủ để tạo hiệu ứng xã hội tốt, tính giáo dục cao.

“Nhưng đu theo trend cần phải có trí óc và sự tỉnh táo để không bị “trend đè”. Một số bạn trẻ tay nhanh hơn nghĩ, áp theo các trend có nguồn gốc tiêu cực, vi phạm mỹ tục, có tính chất bạo lực, chia rẽ... là điều không nên. Do đó, các bạn cần cân nhắc, phân tích kỹ các yếu tố pháp lý, đạo đức, chuẩn mực văn hóa… trước khi sống theo xu hướng”, ThS Phương khuyến cáo.