Bắt cựu giám đốc ký khống hợp đồng, đút túi 1,7 tỷ đồng

Tối 15-1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Bá Thiện (sinh năm 1976, trú tại số nhà 1, ngõ 14, đường Trần Phú, tổ dân phố 6, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Tham ô tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 353 Bộ Luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian làm Giám đốc Công ty cổ phần chế biến muối và nông sản miền Trung (công ty có 52% vốn Nhà nước), Trương Bá Thiện đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là giám đốc công ty, ký khống các hợp đồng kinh tế để rút tiền của công ty sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra bước đầu, Trương Bá Thiện đã tham ô 1,7 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan, để xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG