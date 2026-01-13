Bắt đầu chi tiền bồi thường dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Sau thời gian chuẩn bị, tỉnh Lâm Đồng đã bắt đầu chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương.

Ngày 13-1, nhiều hộ dân xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) có mặt tại Agribank Chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng để nhận tiền bồi thường phục vụ dự án. Tại xã Hiệp Thạnh, dự án ảnh hưởng đến 310 thửa đất của 310 trường hợp.

Những hộ dân đầu tiên nhận bồi thường thực hiện Dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Theo kế hoạch, từ ngày 13 đến 15-1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng phối hợp với ngân hàng chi trả tiền bồi thường cho 274 trường hợp đủ điều kiện tại xã Hiệp Thạnh, đã được phê duyệt phương án, với tổng kinh phí hơn 465 tỷ đồng. Các trường hợp còn lại sẽ được chi trả sau khi hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường.

Dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương đi qua địa bàn 10 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng, cần thu hồi đất của 2.473 trường hợp thuộc 2.464 hộ dân. Trong đó, có 2.347 hồ sơ đủ điều kiện bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí hơn 2.728 tỷ đồng.

Dự án được khởi công ngày 29-6-2025 theo phương thức đối tác công tư (PPP), giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư 17.718 tỷ đồng. Theo thiết kế, giai đoạn 1 có nền đường rộng 17m, 4 làn xe, bố trí các điểm dừng khẩn cấp cách nhau khoảng 4–5km, tốc độ tối đa cho phép 80km/giờ. Khi hoàn chỉnh, tuyến cao tốc có nền đường rộng 24,7m, 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 100km/giờ.

ĐOÀN KIÊN