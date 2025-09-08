“Nút thắt” bảng giá đất khiến dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương chậm triển khai

Do các địa phương chưa xác định giá đất cụ thể nên các khâu tiếp theo như bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đo đạc lập bản đồ địa chính thu hồi đất… vẫn chưa hoàn tất khiến dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương chưa thể thi công.

Chiều 8-9, tại buổi làm việc về tiến độ triển khai xây dựng dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các xã đẩy nhanh công tác xác định giá đất cụ thể, phối hợp tổ chức đo đạc, kiểm đếm để xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sơ đồ hướng tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương trong hệ thống cao tốc nối từ TPHCM đi Đà Lạt

Nguyên nhân một phần các địa phương chưa thể hoàn thành xác định giá đất là do sau sáp nhập, không còn chính quyền cấp huyện, các xã nhập lại, nên mức giá không đồng nhất.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 (tỉnh Lâm Đồng), hiện nay còn các xã: Bảo Lâm 2, Hòa Ninh, Di Linh, Bảo Thuận, Gia Hiệp, Ninh Gia, Đức Trọng, Tân Hội và Hiệp Thạnh chưa hoàn thành việc xây dựng bảng giá đất. Ngoài ra, các địa phương có tuyến cao tốc đi qua vẫn chưa hoàn thành lập bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sẽ kết nối với cao tốc Liên Khương - Prenn (đang khai thác). Ảnh: ĐOÀN KIÊN



Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương có chiều dài 73,6km, số vốn hơn 17.700 tỷ đồng được UBND tỉnh Lâm Đồng khởi công ngày 29-6-2025, tuy nhiên do các địa phương chưa xác định giá đất cụ thể nên các khâu tiếp theo như bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đo đạc lập bản đồ địa chính thu hồi đất… vẫn chưa hoàn tất, khiến dự án chậm tiến độ, chưa thể xây dựng.

Phối cảnh dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Ngoài ra, liên quan đến dự án này, hiện vẫn còn một số vướng mắc như các địa phương chưa hoàn thành đo đạc, kiểm đếm đất đai dọc tuyến.

Tại buổi làm việc, đại diện liên danh nhà đầu tư (Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông T&T; Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Phương Trang - Futa Group; Công ty CP Đầu tư và xây dựng Phương Thành), cho biết, hiện nay đã hoàn tất cắm xong cọc mốc lộ giới toàn tuyến và đã bàn giao cho địa phương. Liên danh đang chờ mặt bằng để có thể thi công.

Theo thiết kế, giai đoạn 1 cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương có nền đường rộng 17m, 4 làn xe, khoảng 4-5km sẽ bố trí một vị trí dừng khẩn cấp, có làn khẩn cấp, tốc độ tối đa cho phép 80km/giờ. Đến giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc có bề rộng nền đường 24,7m, 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 100km/giờ. Tuyến cao tốc này sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ, tạo ra sức bật mới cho các ngành kinh tế mũi nhọn của Lâm Đồng và các tỉnh lân cận.

Bản đồ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương chạy song song với Quốc lộ 20 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng

Hiện nay, tuyến Quốc lộ 20 đang trong tình trạng quá tải khi số lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phía Nam đi Lâm Đồng và ngược lại tăng mạnh.

