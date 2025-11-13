Lâm Đồng: Làm đường gom đường cao tốc Liên Khương – Prenn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, dự án xây dựng đường gom đường cao tốc Liên Khương - Prenn có tổng kinh phí 322 tỷ đồng, chiều dài 12,8km qua địa bàn xã Hiệp Thạnh sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025 – 2028.

Đường cao tốc Liên Khương - chân đèo Prenn có chiều dài khoảng 19,2km được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng từng đoạn từ năm 2008, tuy nhiên hiện mới chỉ có một số đoạn dài hơn 5km thuộc hai đầu cao tốc được làm đường gom dân sinh, khu vực giữa tuyến cao tốc chưa có hệ thống đường gom song hành, từ lâu ảnh hưởng rất lớn đến việc giao thông phục vụ đời sống và sản xuất của người dân dọc hai bên cao tốc.

Do nhiều đoạn chưa có đường gom dân sinh nên người dân thường xuyên sử dụng phương tiện thô sơ, xe gắn máy di chuyển vào cao tốc Liên Khương - Prenn gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Do chưa có đường gom nên tình trạng người dân đi xe máy, máy cày phục vụ sản xuất nông nghiệp vào đường cao tốc Liên Khương – Prenn diễn ra thường xuyên. Thậm chí, nhiều đoạn người dân sinh sống, canh tác hai bên đường phá hàng rào, dải phân cách để băng ngang qua đường cao tốc vì không có lựa chọn khác.

Việc xây dựng đường gom dân sinh đường cao tốc Liên Khương – chân đèo Prenn sẽ kết nối cơ bản thông suốt toàn tuyến đường gom song hành và các vị trí cống chui dân sinh hiện hữu trên đường cao tốc để giải quyết nhu cầu giao thông của nhân dân dọc đường cao tốc ra Quốc lộ 20.

ĐOÀN KIÊN