Bắt đối tượng đăng tải 21 video chống phá Nhà nước

Lê Phú Tuân tại cơ quan điều tra

Chiều 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chiêm Hóa cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Phú Tuân về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại khoản 2, điều 331, Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 9-2023 đến tháng 12-2023, Lê Phú Tuân đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân để phát trực tiếp (livestream) nhiều lần, đăng tải 21 video, trong đó có nội dung không được kiểm định, không chính thống, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của một số cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Chiêm Hóa và nhiều cá nhân khác.

Theo cơ quan chức năng, các video do Lê Phú Tuân đăng tải thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ, bình luận, lan truyền nhanh trên không gian mạng, gây dư luận xấu, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào pháp luật của Nhà nước, hạ thấp uy tín của cơ quan Nhà nước; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của những người thi hành pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chiêm Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐỖ TRUNG