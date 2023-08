Bắt giữ đối tượng dùng mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước

Sáng 4-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nam (41 tuổi, trú xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc, An Giang) để điều tra về hành vi phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Đảng, Nhà nước.