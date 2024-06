Bắt đối tượng đào đãi vàng cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh

Ngày 2-6, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Đối tượng Lương Đức Nguyên. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện một người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác minh được đối tượng là Lương Đức Nguyên (sinh năm 1972, trú phường Tân Long, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Lương Đức Nguyên làm nghề đào đãi vàng tại huyện Quế Phong (Nghệ An), là đối tượng nghiện hút, đã có 2 tiền án về các tội danh liên quan đến ma túy.

Tang vật vụ án

Trước tình hình trên, Công an thị xã Thái Hòa đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và được chấp thuận cho lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 30-5, Ban chuyên án nhận nguồn tin, Nguyên từ tỉnh Thái Nguyên vào thị xã Thái Hòa, sau đó thuê xe lên khu vực biên giới huyện Quế Phong để lấy “hàng”. Sau khi lấy “hàng” xong, đối tượng sẽ đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Đến khoảng 7 giờ ngày 1-6, khi Nguyên đưa “hàng” từ huyện Quế Phong về thị xã Thái Hòa, chuẩn bị đón xe khách ra Bắc thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 6 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp và 1 con dao nhọn.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.

DUY CƯỜNG