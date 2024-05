TPHCM triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia thu gần 70kg, 6 khẩu súng, 2 quả lựu đạn

Ngày 22-5, Công an TPHCM thông tin, từ tháng 3-2024 đến nay, công an các quận, huyện đã triệt phá nhiều đường dây chuyên án ma túy có quy mô lớn, xuyên quốc gia, thu giữ gần 70kg ma túy, 6 khẩu súng, 2 quả lựu đạn.

Ma túy thu giữ.

Đây là đợt cao điểm của các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương thuộc Công an TPHCM trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Cụ thể, tháng 3-2024, qua công tác chuyển hóa địa bàn, Công an Tân Bình phát hiện nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đi sâu vào, trinh sát phát hiện nhóm này chuyên sử dụng súng tự chế, lựu đạn và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Qua đó, công an triệt phá 5 nhánh, 5 phân nhánh “đầu dưới” tiêu thụ ma túy. Công an đã khởi tố 22 đối tượng về tội “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ vũ khí quân dụng”; thu 21,5 kg ma túy, 1 quả lựu đạn, 2 khẩu súng, 7 viên đạn cùng nhiều tang vật khác.

Ma túy bị thu giữ

Cùng thời gian này, Công an quận Gò Vấp phát hiện tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Đinh Văn Tú Anh cầm đầu. Qua đó, công an khởi tố 11 bị can về các tội “mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; thu gần 17kg ma túy.

Từ đây, công an truy xét bắt Sỳ Bảo Nguyên, Ngô Minh Phương và thu 20 kg ma túy, 25.000 viên thuốc lắc được ngụy trang, cất giấu trong các hộp thực phẩm. Công an xác định, nhóm này giao ma túy nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Đinh Văn Tú Anh tại cơ quan công an

Trước sự phức tạp của vụ án này, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Công an quận Gò Vấp phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM mở rộng điều tra. Qua đó, công an bắt thêm 15 đối tượng, thu gần 1,4 kg ma túy.

Ma túy, thuốc lắc được ngụy trang, cất giấu trong các hộp thực phẩm

Cũng qua công tác chuyển hóa địa bàn, Công an quận Tân Phú phát hiện nhiều nhánh, phân nhánh của nhóm chuyên mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an đã củng cố hồ sơ, triệt phá 4 nhánh và 5 phân nhánh đầu dưới tiêu thụ ma túy.

Đồng thời, công an cũng khởi tố, bắt giam 13 người về các tội “mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, thu giữ gần 4kg ma túy, 3 khẩu súng và nhiều tang vật khác.

Súng cùng đạn bị thu giữ

Không dừng lại ở kết quả trên, Công an quận Tân Phú và Công an quận Gò Vấp trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM về đặc điểm, phương thức, thủ đoạn hoạt động, cất giấu ma túy của 2 đường dây ma túy này để phối hợp đấu tranh…

Ma túy bị thu giữ

Qua đó, công an đã triệt phá 17 nhánh, 9 phân nhánh của đường dây tội phạm về ma túy, khởi tố 61 bị can và kịp thời ngăn chặn gần 43kg ma túy ra ngoài xã hội, thu giữ 4 khẩu súng, 1 lựu đạn. Kết quả trên đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM và 2 quận nói riêng.

Với phương châm “không đánh khúc giữa, bắt giữ toàn bộ đường dây tội phạm phạm, bắt giữ chủ mưu, cầm đầu”, “xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy”, lực lượng Công an TPHCM đã phối hợp làm rõ dòng chảy “ma túy” và xử lý triệt để. Qua các chuyên án gần đây cũng cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ cùng công an các địa phương, không kể địa giới hành chính trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM Chia sẻ với Phóng viên Báo SGGP, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, việc tổ chức đấu tranh, khám phá thành công 3 chuyên án, bắt các đối tượng có tàng trữ sử dụng vũ khí, cho thấy được bản lĩnh, tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của các đơn vị; thành tích trên đã góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bình yên trên địa bàn TPHCM.

CHÍ THẠCH