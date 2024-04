Bắt giam 6 đối tượng tấn công nhầm làm hai học sinh bị đa chấn thương

Ngày 18-4, Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can, tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.