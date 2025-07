Bắt giữ 3 đối tượng hành hung dã man học sinh tại tiệm internet ở TPHCM

Ngày 6-7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao 3 đối tượng liên quan vụ hành hung hai thiếu niên tại một tiệm internet ở TPHCM cho Công an TPHCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ba đối tượng gồm: Nguyễn Vũ Hảo (SN 1995, ngụ TPHCM), Nguyễn Đức Duy (SN 2002, ngụ Đồng Tháp) và Vũ Trọng Nghĩa (SN 1994, ngụ Long An) bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng cảnh sát bắt giữ các đối tượng ngay trong đêm sau khi nhóm đối tượng đang lẩn trốn tại Lâm Đồng

Trước đó, tối 4-7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip gần một phút ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo đỏ liên tục đánh đập hai thiếu niên tại khu vực để xe của tiệm internet trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM). Người này dùng tay, chân, mũ bảo hiểm, thậm chí cả đồ hốt rác đánh tới tấp vào các em, trong đó một thiếu niên dù có biểu hiện bất tỉnh vẫn bị đá mạnh vào đầu.

Hình ảnh trong clip gây phẫn nộ trong dư luận, buộc lực lượng chức năng phải khẩn trương vào cuộc.

Hảo, Duy và Nghĩa tại thời điểm bị công an bắt giữ

Đến tối 5-7, sau khi nhận được thông tin truy tìm từ Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Công an xã Liên Hương tổ chức truy bắt và khống chế thành công nhóm đối tượng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN