Bắt giám đốc công ty làm giả hồ sơ để buôn lậu vật tư nha khoa

Ngày 29-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 (TPHCM) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Lê Xuân Vinh (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Liên Nha) và Nguyễn Thị Như Nguyện (nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Liên Nha) cùng về tội “Buôn lậu” .

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Liên Nha (trụ sở tại 243/29 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, TPHCM) là doanh nghiệp 100% vốn tư nhân. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là nhập khẩu, kinh doanh mua bán các loại dụng cụ, vật tư y nha khoa.

Trong năm 2022, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Liên Nha ký kết 9 hợp đồng nhập khẩu các mặt hàng vật tư nha khoa từ Công ty GC ASIA DENTAL PTE LTD, trụ sở tại Singapore. Đầu tháng 12-2022, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Liên Nha nhận được 3 hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) và danh sách đóng gói hàng hóa (Packing List) của Công ty GC ASIA DENTAL PTE LTD xuất bán 24 danh mục vật tư nha khoa, trong đó có 2 loại mặt hàng là xi măng gắn cầu mão - GC Fuji Plus, 8g Liquid: 6.000 lọ; giấy cắn – Articulating Paper: 3.000 hộp. Tổng trị giá hàng nhập là 408.137,4 đô la Sing (tương đương hơn 7 tỷ đồng).

Để giảm số tiền thuế nhập khẩu phải nộp, Lê Xuân Vinh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Như Nguyện làm giả toàn bộ hợp đồng, Invoice, Packing List, giảm số lượng mặt hàng xi măng gắn cầu mão - GC Fuji Plus, 8g Liquid từ 6.000 hộp xuống còn 5.280 hộp; xóa bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng giấy cắn – Articulating Paper (3.000 hộp). Sau đó, sử dụng toàn bộ tài liệu giả này để làm thủ tục khai báo hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV. Lô hàng được thông quan vào ngày 15-12-2022.

Vào lúc 12 giờ 30 ngày 16-12-2022, lô hàng vật liệu nha khoa của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Liên Nha nhập khẩu từ Singapore về Việt Nam qua Cảng ICD Phước Long vừa được vận chuyển đến trụ sở công ty trên đường Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10 thì bị Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận 10 phối hợp Công an phường 13, quận 10 kiểm tra, bắt giữ.

Với thủ đoạn nêu trên, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Liên Nha đã trốn số tiền thuế nhập khẩu phải nộp là hơn 138 triệu đồng. Theo xác định ban đầu, tổng trị giá hàng hóa không kê khai hải quan, tức buôn lậu, là hơn 804 triệu đồng.