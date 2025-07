Tạm giữ “Ngân Baby” để điều tra hành vi gây rối và phá hoại tài sản

Ngày 13-7, Công an phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đã bàn giao vụ việc liên quan đến Nguyễn Thị Hoàng Ngân (biệt danh “Ngân Baby”) cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.