Bắt giữ 3 tàu đánh cá chở dầu DO không hóa đơn chứng từ

Cụ thể, khuya 3-2 và rạng sáng 4-2, lực lượng tuần tra, kiểm soát phát hiện 3 tàu cá mang số hiệu lần lượt là TG-93627.TS, BV-96789.TS và TG-90767.TS có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu TG-93627.TS có 5 thuyền viên, do ông Nguyễn Thanh Hùng (51 tuổi) làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu D.O. Tàu BV-96789.TS có 7 thuyền viên, do ông Lương Văn Trung (48 tuổi) làm thuyền trưởng đang vận chuyển 100.000 lít dầu D.O. Còn tàu TG-90767.TS có 4 thuyền viên, do ông Bùi Thanh Điền (52 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng cũng đang vận chuyển khoảng 70.000 lít dầu D.O.

Theo lời khai của các thuyền trưởng, tất cả số lượng dầu nói trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Bản thân chỉ nhận chở theo lệnh của chủ tàu.

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính, lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm, dẫn giải các phương tiện về cảng Hải đội 421 tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.