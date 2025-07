Bắt giữ đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm xe máy

Ngày 6-7, Công an phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hải Châu (Công an TP Đà Nẵng) bắt giữ khẩn cấp đối tượng chuyên trộm cắp xe máy.