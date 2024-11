Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 700.000 lít dầu DO

Lực lượng cảnh sát biển niêm phong các thùng dầu trên tàu



Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 4-11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu An Sinh 01, số hiệu HP 3195 có biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên, do ông Mai Duy C. (sinh năm 1981) làm thuyền trưởng. Chủ tàu là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng An Sinh (địa chỉ Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng).

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu HP 3195 đang vận chuyển khoảng 700.000 lít dầu DO. Tuy nhiên, thuyền trưởng không xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tổng số dầu trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong hàng hóa. Sau đó, dẫn giải phương tiện về cảng Hải đoàn 42 tại thị trấn Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

THÀNH NHƠN